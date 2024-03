USA's præsident siger i telefonsamtale med Israels leder, at omkring en million flygtninge i Rafah må sikres.

Præsident Joe Biden sagde i en telefonsamtale søndag med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at Israel ikke bør skride til en militær operation i Rafah uden en plan om at sikre beskyttelse for de omkring en million flygtninge i byen og i området omkring den.

En højtstående embedsmand siger til Reuters, at USA ser kravet om beskyttelse af civile som en klar "forhåndsbetingelse" for en operation.

Bidens telefonopkald til Israels regeringschef kom få dage efter, at den amerikanske præsident havde sagt til journalister, at Israels krigshandlinger i Gaza var "overdrevne".

Nødhjælpsorganisationer advarer om, at et israelsk angreb på mål i Rafah vil være en katastrofe.

I samtalen mellem den israelske og den amerikanske leder var der også fokus på at få gidslerne i Gaza ud. Det oplyser Det Hvide Hus.

Da Biden og Netanyahu talte sammen i telefon den 19. januar, stillede den amerikanske præsident ikke noget krav om en våbenhvile i Gaza. Men han fastholdt, at palæstinenserne bør have deres egen stat, hvilket den israelske premierminister er imod.

Forud for samtalen den 19. januar havde de to ledere sidst talt sammen den 23. december.

Biden har gentagne gange bedt Netanyahu om at nedtrappe angrebene mod Gazastriben, tage større hensyn til civilbefolkningen, åbne op for mere nødhjælp og på sigt overlade enklaven til palæstinenserne igen.

Men den amerikanske præsidents ord har hidtil ikke haft indvirkning på den israelske regering.

USA har hidtil ikke truet med at standse våbenleveringer eller indføre andre sanktioner, hvis Israel ikke adlyder.

Netanyahu sagde i et interview søndag, at det israelske militær vil sikre "sikker passage for den civile befolkning" inden et ventet angreb på byen Rafah i det sydlige Gaza.

Det var i tv-programmet "This Week with George Stephanopoulos", der bliver vist på den amerikanske tv-kanal ABC News søndag.

I interviewet afviser Netanyahu også, at en katastrofe står for døren i byen.

/ritzau/Reuters