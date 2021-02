USA's præsident har gjort det klart, at han vil stille større krav til Saudi-Arabien end sin forgænger.

USA's præsident, Joe Biden, har torsdag lokal tid talt med Saudi-Arabiens kong Salman forud for en ventet offentliggørelse af en amerikansk efterretningsrapport om drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Samtalen er den første mellem de to ledere, siden Biden blev præsident.

Det er på forhånd kendt, at kong Salmans søn - Saudi-Arabiens 35-årige kronprins Mohammed bin Salman - i rapporten anklages for at have godkendt og sandsynligvis også beordret drabet.

Khashoggi blev i oktober 2018 dræbt og parteret på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul af et saudiarabisk henrettelseshold.

Khashoggi, der var saudiarabisk statsborger bosat i USA, havde for blandt andet Washington Post skrevet kritisk om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien.

Det Hvide Hus nævner ikke noget om rapporten i udtalelsen om samtalen mellem Biden og Salman.

I stedet anerkendte begge statsledere "landenes historiske bånd og blev enige om at arbejde sammen om fælles udfordringer og interesser", lyder det i udtalelsen.

Det Hvide Hus siger også, at Biden under samtalen understregede, hvor vigtige "universelle menneskerettigheder og retssikkerhed er for USA".

Joe Biden har tidligere gjort det klart, at han har et andet syn på forholdet til Saudi-Arabien end hans forgænger Donald Trump, der ofte gjorde opmærksom på sit nære forhold til kongedømmet.

Præsidenten har blandt andet varslet, at han kun vil være i kontakt med kong Salman og ikke med hans søn, der de seneste år har fungeret som olierigets reelle leder.

Implicerer rapporten som ventet kronprinsen i drabet på Khashoggi, så vil det kaste en stor skygge over forholdet mellem de to allierede nationer.

Ifølge forsker i statskundskab Rajan Menon ved City University of New York og Columbia University vil det dog næppe føre til nogen dramatisk ændring i forholdet mellem landene.

- Enhver grundlæggende ændring i et forhold, der har varet så længe, som er så forankret, og som har stærk støtte fra begge politiske partier i USA, kan ikke gennemføres så pludseligt.

- Det er som at vende en olietanker. Du kan ikke bare dreje det rundt, siger han.

Alligevel tror Menon, at rapporten kan give mulighed for at se på forholdet med friske øjne.

En klassificeret version af efterretningsrapporten blev afsluttet kort efter drabet i 2018, men tidligere præsident Donald Trumps administration ønskede ikke, at fundene i den blev offentliggjort.

/ritzau/dpa