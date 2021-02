USA's præsident, Joe Biden, vil fryse en milliard dollar af Myanmars militærs aktiver i landet som straf.

USA indfører sanktioner mod det militære styre i Myanmar i kølvandet på militærkuppet for lidt over en uge siden.

Det står klar onsdag lokal tid, hvor præsident Joe Biden har underskrevet et præsidentielt dekret, der gør militærets aktiver i USA indefrosne.

Ved at underskrive et dekret går han uden om den amerikanske Kongres, og sanktionerne bliver anset for bindende med det samme.

Ifølge Biden udgør den samlede værdi af indefrysningen af militærets aktiver i USA over en milliard dollar. Det svarer til over seks milliarder danske kroner.

- Jeg har godkendt et nyt dekret, der gør det muligt for os straks at sanktionere de militære ledere bag kuppet, deres forretningsinteresser og deres nærmeste familie, siger præsidenten.

Biden truer samtidig med flere sanktioner mod militæret i Myanmar, hvis styret ikke giver afkald på magten.

Han opfordrer også til øjeblikkelig løsladelse af fængslede politikere og aktivister i landet.

Mandag i sidste uge blev Myanmar kastet tilbage til militærstyre, da soldater anholdt landets tidligere de facto-leder, den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi, og andre civile ledere i en række razziaer.

De seneste fem dage har demonstranter gået på gaden for at kræve militærets afgang. Flere demonstranter er i den forbindelse blevet anholdt af politiet, der også har brugt vandkanoner og våben ved protesterne.

/ritzau/Reuters