En lang række tilhængere af Demokraternes præsidentkandidat har forsamlet sig foran Det Hvide Hus.

Hundredvis af Joe Biden-tilhængere er lidt over midnat dansk tid onsdag stimlet sammen foran Det Hvide Hus, hvor de råber "Vote him out" (Stem ham ud, red.) rettet mod den siddende amerikanske præsident, Donald Trump.

Der er både musik, dans og fejring af præsident Donald Trumps mulige afgang som præsident på pladsen.

Politiet har dog sørget for, at tilhængerne står i relativt god afstand af præsidentens embedsbolig i Det Hvide Hus, og at festlighederne forløber uden optøjer.

Tilhængerne befinder sig på præcis samme lokation, hvor der tidligere på året var Black Lives Matter-demonstrationer.

Nogle af de tilstedeværende tilhængere var også med til demonstrationerne for sortes rettigheder. Flere er kommet langvejs fra og føler sig overbevist om, at Trump vil tabe valget. De tager bare glæderne på forskud, som det lyder.

- Jeg er ærlig talt ikke bekymret overhovedet. Jeg tror, han kommer til at tabe, og jeg tror, det bliver et historisk nederlag, siger eksempelvis 27-årige Malik Williams.

Den amerikanske præsident har bebudet, at han vil følge optællingen af stemmerne i Det Hvide Hus sammen med en række gæster.

Forsamlingen bliver dog noget mindre end forventet på grund af coronarestriktioner - først var planen, at 400 skulle deltage, men ifølge CNN er der snarere 250 til stede.

Joe Biden følger valget i sit hjem i Delaware sammen med hustruen, Jill Biden, samt vicepræsidentkandidat Kamala Harris og hendes mand.

/ritzau/AFP