Når Joe Biden senere tirsdag efter planen stiller sig op på et fortov i en forstad til storbyen Detroit, vil der blive skrevet en stykke politiske historie i USA.

»Det er fuldstændig uden fortilfælde,« som Erik Loomis, ekspert i amerikansk arbejderhistorie, udtrykker det.

For det er ifølge nyhedsbureauet AP første gang nogensinde, at en siddende præsident på den måde vælger aktivt at deltage i en strejke.

Her i udkanten er Detroit er det således medlemmer af fagforeningen United Auto Workers (UAW), der tirsdag for 12. dag demonstrerer for bedre vilkår.

Strejkende UAW-medlemmer. Foto: Dieu-Nalio Chery/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Strejkende UAW-medlemmer. Foto: Dieu-Nalio Chery/Reuters/Ritzau Scanpix

»Ingen præsident har nogensinde deltaget i en strejke,« understreger Erik Loomis:

»Historisk set har de undgået direkte deltagelse i strejker. De har mere set sig som mæglere og har derfor ikke været i en position, hvor de har grebet direkte ind i en strejke eller arbejdsmarkedsaktioner.«

Men hvorfor gør Joe Biden det så?

Jo, for det første er der præsidentvalg næste år, og i den henseende er det ikke uvæsentligt at vise sympati for den amerikanske arbejderklasse.

Som pressetalsmand for Det Hvide Hus, Karine Jean-Pierre, mandag konstaterede om den siddende præsident.

»Han er for UAW, han er for arbejdere. Sådan er præsidenten,« lød det:

»Han støtter fagforeningsmedlemmer, og han vil stå skulder ved skulder med mændene og kvinderne i UAW.«

Hos den sandsynlige modkandidat i det kommende præsidentvalg, er man dog ikke i tvivl om, hvorfor Joe Biden er på vej til staten Michigan for at bakke op om de strejkende arbejdere fra bilindustrien.

Tirsdag er 12. dag for UAW-strejken. Foto: Dieu-Nalio Chery/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tirsdag er 12. dag for UAW-strejken. Foto: Dieu-Nalio Chery/Reuters/Ritzau Scanpix

For Donald Trump har efter planen ligeledes tænkt sig at dukke op samme sted onsdag.

»Hvis det ikke var for Trump, ville Joe Biden have givet arbejderne fra bilindustrien sammen behandling som indbyggerne i East Palestine og sige, at han havde for travlt,« lyder det fra kampagnerådgiver Jason Miller.

East Palestine er den lille by i staten Ohio – ligeledes i det såkaldte 'rustbælte – hvor et tog tidligere i år forulykkede med et stort udslip af giftige kemikalier til følge. Joe Biden har endnu ikke besøgt området.

UAW-medlemmerne ønsker blandt andet store lønstigninger på op til 40 procent samt fuld løn for 32-timers arbejdsuger.

Det er ikke mindst som kompensation for de store lønnedgange og pensionsnedskrivninger de gik med til, da bilindustrien for omkring 15 år siden var i enorm krise.

»Dengang gav UAW-medlemmerne afkald på utroligt meget,« har Joe Biden sagt mandag.

Han deltog under valgkampen i 2020 i en strejkeaktion i Las Vegas, men dengang var han altså ikke præsident.