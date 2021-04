Biden og Suga bakker op om den amerikansk-japanske alliance og de to landes fælles sikkerhed, lyder det.

USA's præsident, Joe Biden, præsenterer fredag en forenet front med Japans premierminister, Yoshihide Suga, mod et stadig mere selvsikkert Kina.

Det sker, efter at de to ledere har holdt deres første topmøde ansigt til ansigt i Det Hvide Hus, efter at Biden blev indsat som præsident i januar.

Kina var på toppen af dagsordenen på fredagens møde, og Biden og Suga adresserede en række geopolitiske spørgsmål, herunder Taiwan.

Ifølge Suga blev "vigtigheden af fred og stabilitet i Taiwanstrædet" gentaget under mødet.

Dette anses som et slag i ansigtet på den kinesiske regering, der i stigende grad øger sit militære pres på den selvstyrende ø, som Kina gør krav på som en del af landets territorie.

- I dag bekræftede premierminister Suga og jeg vores stensikre opbakning til den amerikansk-japanske alliance og til vores fælles sikkerhed, siger Biden på et pressemøde i Rosenhaven med Yoshihide Suga ved sin side.

Biden kalder samtidig drøftelserne med den japanske premierminister for "produktive".

/ritzau/Reuters