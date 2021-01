Både internt i USA, men især også over for resten af verden er Bidens klimasignaler vigtige, mener forskere.

USA har fået ny præsident, og han vil skubbe gang i klimapolitikken både nationalt og internationalt.

Derfor har den nyindsatte præsident, Joe Biden, fremlagt en meget ambitiøs klimaplan.

Selv om USA står over for de samme klimaudfordringer som resten af verden, så er biler og boliger oplagte områder at kaste sig over, siger Eigil Kaas, klimaforsker ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

- Kan man få flere elbiler, men også lave mere togtrafik, så kan man bringe en del af udslippet ned.

- Desuden er mange boliger dårligt isoleret, og der kan man med store tilskud gøre meget, forklarer han.

Han peger på delstaten Californien som et godt eksempel. Her har man planer om at forbyde salg af nye benzindrevne biler fra 2035.

Også Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi på DTU, siger, at biler og boliger rummer stort potentiale for energibesparelser. Og så skal USA's agentur for miljøbeskyttelse (EPA) styrkes, mener hun.

- Det er vigtigt at retablere klimaekspertisen i administrationen, men også gøre det nemmere at beskæftige sig med klimaforskning. EPA har været meget lukket ned, forklarer hun.

Netop EPA er et organ, hvor Biden kan forsøge at stramme reglerne for udslip. Det siger Katherine Richardson, klimaforsker på Københavns Universitet og medlem af Klimarådet.

Hun mener dog, at det internt kan blive svært for Biden, fordi mange delstater bestemmer en del selv.

- Hvad præsidenten gør, er af mindre betydning i USA, for hvordan staterne håndterer deres energibrug.

- Det vigtigste for Biden er de internationale signaler, og så vil han fortsat sende signaler internt. Det er så godt, at han allerede har meldt USA ind i Parisaftalen igen, for han er vigtig på den globale bane.

På sin første dag i Det Hvide Hus underskrev Joe Biden et dekret, der igen tilslutter USA den internationale klimaaftale kaldet Parisaftalen.

Han har også annulleret en aftale om olierørledningen Keystone XL mellem USA og Canada.

- USA, EU og Kina udleder omkring 60 procent af den totale udledning. Kan man få dem til at gå foran, vil de andre lande følge trop, så det var et hårdt slag, da Trump trak USA ud af aftalen. Så det var det vigtigste, Biden kunne gøre.

I sin klimaplan til 2000 milliarder dollar har Biden blandt andet lovet, at han vil sætte penge af til 500 millioner solpaneler, 60.000 vindmøller og en halv million ladestandere.

/ritzau/