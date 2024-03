Jordans konge og Joe Biden skal tale om krigen i Gaza. Indtil videre er der ikke landet aftale om våbenhvile.

Den igangværende krig mellem Israel og den militante bevægelse Hamas vil være på dagsordenen, når Jordans kong Abdullah besøger USA' præsident, Joe Biden, i næste uge.

Det oplyser talsperson for Det Hvide Hus, Karine Jean-Pierre, i en udtalelse på Det Hvide Hus' hjemmeside.

De to ledere kommer primært til at "drøfte den igangværende situation i Gaza og bestræbelserne på at få en varig afslutning på krisen".

Mødet finder sted mandag den 12. februar, få dage efter at Hamas har foreslået en aftale om en våbenhvile i Gaza.

Forslaget til en aftale indebærer, at Hamas vil løslade israelske gidsler i Gaza, mod at palæstinensiske fanger frigives fra israelske fængsler.

Desuden vil Hamas have sikret genopbygningen af Gaza, sikre tilbagetrækning af alle israelske soldater i Gaza og udveksle lig med Israel.

Våbenhvilen skal opdeles i tre faser. Hver fase skal vare 45 dage, hvilket vil sige fire og en halv måned i alt. Sådan lød det onsdag i et notat, som Reuters havde læst.

Dog har Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afvist Hamas' betingelser.

En militær sejr til Israel er inden for rækkevidde og er et spørgsmål om måneder, har han sagt ifølge Reuters.

På mødet 12. februar vil kong Abdullah og præsident Biden også drøfte USA's rolle i forhold til at støtte det palæstinensiske folk med øget humanitær bistand til Gaza "og en vision om varig fred, der omfatter en tostatsløsning, som garanterer Israels sikkerhed. Det siger Karine Jean-Pierre.

En tostatsløsning vil betyde, at Israel og Palæstina vil få hver deres stat, så de i teorien kan leve fredeligt side om side.

Mandag vil kong Abdullah være ledsaget af sin hustru, dronning Rania. Både Joe Biden og hans hustru, førstedame Jill Biden, vil modtage parret.

