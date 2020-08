Trump har tildækket USA i mørke alt for længe nu, siger Joe Biden i sin tale på Demokraternes konvent.

Joe Biden har officielt accepteret nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

Det siger han i sin tale på partiets konvent tidligt fredag morgen dansk tid.

Fra sin hjemstat Delaware siger Biden til de mange millioner seere, at "forenet kan og vil vi overvinde denne mørke tid i USA".

- Den nuværende præsident har tildækket USA i mørke alt for længe nu, siger Biden, der taler på den fjerde og sidste dag af Demokraternes partikonvent.

- Alt for meget vrede, alt for meget frygt, al for meget splittelse. Her og nu giver jeg jer mit ord: Hvis I betror mig med præsidentskabet, så vil jeg trække på det bedste i os, ikke det værste.

- Jeg vil være en allieret af lyset, ikke mørket. Det er tid for os - for os, folket - at stå sammen, siger Biden.

