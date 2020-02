Den tidligere favorit undlod behændigt at svare på, om han fortsat er kandidat, hvis ikke han vinder lørdag.

Meningsmålingerne viser, at Joe Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg i South Carolina lørdag.

Og de fleste er enige om, at mindre ikke kan gøre det for den tidligere vicepræsident.

Gentagne gange blev Biden af moderator Gayle King under en tv-debat i Charleston denne uge spurgt, om han ville fortsætte som kandidat, hvis ikke han vinder i den sydøstligt beliggende delstat. Men svaret udeblev.

- Jeg kommer til at vinde i South Carolina, gentog han blot. Det gjorde han i alt tre gange ifølge NPR i løbet af arrangementet.

CNN's politiske analytiker Julian Zelizer ser primærvalget som et vind-eller-forsvind-øjeblik for den 77-årige moderate politiske veteran, der er sakket bagud i forhold til den venstreorienterede senator Bernie Sanders.

- South Carolina betyder alt for Joe Biden, skriver hun for CNN.

- Kandidaten, som mange har kaldt for den "mest valgbare" af dem alle, havde det meget svært i Iowa og New Hampshire og - i lidt mindre omfang - i Nevada. Han tabte ikke blot, men tabte stort i Iowa og New Hampshire, og han blev toer i Nevada.

I alt er der 54 delegerede på spil for de demokratiske kandidater i South Carolina.

En måling fra Monmouth University viste torsdag ifølge Reuters, at South Carolinas sorte vælgere i høj grad bakker op om Biden.

De udgør 60 procent af de demokratiske vælgere, som Biden godt kunne bruge et rygstød fra få dage inden den såkaldte supertirsdag, hvor hele 14 stater holder primærvalg.

- Jeg har været dybt involveret i lokalsamfundet i den her stat, og jeg har det rigtig godt med situationen her, sagde Biden til CNN.

- Det har været en affyringsrampe for Barack (Obama, tidligere præsident, red.), og jeg tror på, at det kan blive en affyringsrampe for mig.

Biden har i løbet af ugen kunnet annoncere et par tiltrængte gode nyheder.

Således har han fået opbakning fra Jim Clyburn, medlem af Repræsentanternes Hus og en af de mest højprofilerede sorte demokrater.

Derudover meldte han torsdag ud, at kampagnen dagen forinden havde skaffet godt og vel otte millioner kroner i støtte online - det hidtil bedste resultat på enkelt dag for Biden-kampagnen siden dens startdag.

Kandidater skal have støtte fra i alt 1991 delegerede før Demokraternes konvent i juli for at sikre sig partiets nominering.

Der er syv seriøse kandidater tilbage blandt Demokraterne, blandt andre Pete Buttigieg fra Indiana og New York-milliardæren Michael Bloomberg, som først stiller op ved supertirsdag.

Alle er de under varierende pres på grund af Sanders' tidlige succes.

/ritzau/