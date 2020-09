Trump besøgte onsdag uroplaget by trods advarsler. Nu rejser rivalen Biden afsted for at "samle byen" igen.

Torsdag rejser Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, til den amerikanske by Kenosha i delstaten Wisconsin.

Det gør han efter, at USA's nuværende præsident, Donald Trump, tirsdag aften dansk tid besøgte byen, der den senere tid har været omdrejningspunkt for gadeuroligheder og raceoptøjer.

- Det handler om at sikre, at vi bevæger os fremad. Vi er nødt til at hele. Vi er nødt til at samle tingene. Bringe folk sammen.

- Så det er netop mit formål med at tage afsted. At være en positiv indflydelse på, hvad der sker, fortalte Biden onsdag på et pressemøde i sin hjemby Wilmington i Delaware.

Den 23. august udløste en episode i Kenosha protester, efter at betjent skød en sort mand i ryggen syv gange.

Det udløste store og omfattende protester. Trump har betegnet ødelæggelserne i forbindelse med protesterne som "terror".

Biden vil holde et borgermøde i byen, ligesom han og hans kone også forventes at gøre et uspecificeret "lokalt stop", lyder det i en meddelelse fra hans stab.

Wisconsin, hvor Kenosha ligger, forventes at spille en vigtig rolle i præsidentvalget den 3. november.

Trump vandt staten ved det seneste valg i 2016. Da han denne gang besøgte byen, havde både byens borgmester og guvernøren i Wisconsin på forhånd opfordret Trump til at holde sig væk fra byen.

Der er brug for at hele lokalsamfundet, ikke splitte det, lød det i opfordringen fra de to demokrater.

Det er Bidens første besøg i Wisconsin i år.

Biden har generelt ikke rejst meget i år, fordi Demokraternes strategi har været at føre kampagne hjemmefra under corona.

Den strategi står i skærende kontrast til Trumps kampagne, der har omfattet rejser til flere delstater samt et stort vælgermøde i Tulsa i delstaten Oklahoma.

Mødet førte til et coronavirusudbrud, som betød, at flere af Trumps kampagnemedarbejdere måtte gå i karantæne.

- Se, hvad der sker ved hans (Trumps, red.) vælgermøder. Folk mødes. De bærer ikke masker. De ender med at blive smittet med corona. De ender med at dø, sagde Biden til ABC News.

Trump har omvendt kritiseret Biden for at være "bange for at forlade sin kælder".

/ritzau/AFP