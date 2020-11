Den seneste opdatering af talte stemmer i Pennsylvania viser, at Joe Biden har overhalet Donald Trump.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har overhalet den siddende republikanske præsident, Donald Trump, i delstaten Pennsylvania ifølge den seneste opdatering af de optalte stemmer.

Joe Biden fører med lidt over 5500 stemmer, efter at de seneste optalte stemmer er blevet føjet til resultatet. Det svarer til en føring på 0,1 procentpoint.

Det viser nyhedsbureau AP's opdatering af optællingen som vist på radiostationen NPR's hjemmeside.

Pennsylvania giver 20 valgmænd til vinderen. Hvis Bidens føring viser sig at holde, kan det meget vel bringe ham op på de 270 valgmænd, som han skal bruge for at blive præsident.

De amerikanske tv-stationer og nyhedsbureauet AP's prognoser viser i forvejen Joe Biden som vinder i delstater med mindst 253 valgmænd.

Dermed vil en sejr i Pennsylvania bringe ham op på mindst 273 valgmænd i de prognoser.

Donald Trump står ifølge prognoserne til at vinde mindst 214 valgmænd.

Der tælles dog stadig stemmer i Pennsylvania, hvor der ifølge AP's estimater udestår omkring to procent af stammerne.

Hverken AP eller de amerikanske tv-stationers prognoser vil udelukke, at Trump kan vinde Pennsylvania.

