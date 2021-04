USA's præsident er bekymret over Ruslands ageren ved grænsen til Ukraine og foreslår topmøde med Putin.

USA's præsident, Joe Biden, har i en telefonsamtale med Rusland præsident, Vladimir Putin, udtrykt bekymring over Ruslands militære optrapning langs grænsen til Ukraine, og foreslået et topmøde mellem de to ledere for at diskutere "alle de spørgsmål", som de to lande står overfor.

Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus tirsdag.

Et eventuelt topmøde skal ifølge Biden holdes i et tredjeland i løbet af de kommende måneder

I samtalen giver Biden "udtryk for bekymring" over Ruslands militære optrapning på det besatte Krim og langs grænsen til Ukraine og opfordrer Putin til at dæmpe spændingerne.

De seneste uger har der været meldinger om russiske forflytninger af soldater og materiel til halvøen Krim samt til grænseområdet nær det østlige Ukraine.

Rusland annekterede Krim fra Ukraine i 2014, og i det østlige Ukraine er kampe mellem regeringsstyrker og separatister støttet af Rusland taget til i styrke den seneste tid.

/ritzau/