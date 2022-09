Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag aften dansk tid har man allerede konstateret det første dødsfald.

Og ifølge USAs præsident, Joe Biden, så kan orkanen Ian være den dødeligste orkan i Floridas historie.

»Faren er reel. Gå ikke ud, medmindre du er nødt til det. Følg beskederne fra myndighederne,« sagde præsidenten.

»Antallet af døde og tilskadekomne er stadig ukendt, men vi har modtaget meldinger, som peger på, at der kan være tale om et betydeligt tab af menneskeliv,« sagde Biden.

Orkanen har forårsaget enorme ødelæggelser med stormfloder på op til 5,5 meter, 2,5 millioner mennesker måtte evakuere, flere millioner mangler strøm, huse er jævnet med jorden og de store oversvømmelser har forårsaget alligatorer i gaderne.

Myndighederne i Volusia County, nordøst for Orlando, Florida, har bekræftet, at en 74-årig mand er død som følge af orkanen Ian. Det rapporterer BBC.

Orkanen ramte Floridas sydvestlige kyst onsdag aften med en vindhastighed på 67 meter i sekundet.

B.T.s medarbejder i USA forklarer også, at det er hele USA, som følger med. For man regner med at orkanen kan gå over i historiebøgerne.

»Det er på alle kanaler, og det kører med voldsomme billeder af massive ødelæggelser. Det er overalt. Alle siger, at det her kan gå over i historien,« siger Sara Madsen.

»Jeg kan ikke længere få fat i folk, som jeg tidligere har snakket med. Telefon og nettet er nede rigtig mange steder på grund af strømsvigt. Det kan være yderst problematisk, at der er det her strømproblem, og det kan vare flere uger, lyder meldingen herovre.«