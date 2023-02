Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg gav ordren til Pentagon om, at de skulle skyde den ned så hurtigt som muligt,« fortæller Joe Biden til den amerikanske presse.

Alligevel gik der tre dage før, at flere F-22 kampfly blev sendt på vingerne for at skyde den store kinesiske spionballon ned, som amerikanerne kalder den.

Ballonen blev ramt af et AIM-9X-missil lørdag aften lidt i ni dansk tid, oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon.

Kort tid forinden havde de lukket luftrummet over staterne North Carolina og South Carolina.

Her flyver den kinesiske ballon over Billings, der ligger i Montana. Foto: Chase Doak Vis mere Her flyver den kinesiske ballon over Billings, der ligger i Montana. Foto: Chase Doak

Da ballonen fløje ud over Atlanterhavet ved kysten blev den skudt ned.

Ifølge Joe Biden havde Pentagon vurderet, at det var for farligt at skyde den ned på land, da vragresterne fra den 60 meter brede ballon kunne ramme personer og bygninger på jorden.

»De (Pentagon, red.) besluttede for ikke at gøre skade på nogen på jorden, at det var bedst at gøre det over vandet – helst 20 kilometer ude,« siger Biden.

Præsidenten kalder missionen for en succes, da han talte med pressen i Hagerstown i staten Maryland.

Biden: "On the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible [for safety] ... they successfully took it down." pic.twitter.com/2GbSzejnZI — Aaron Rupar (@atrupar) February 4, 2023

F-22 blev sendt ud fra luftbasen i Langley. Den skulle kun have affyret et missil mod luftballonen, der hurtigt faldt sammen og dalede mod vandet.

Ud fra South Carolinas kyst er både den amerikanske flåde og kystvagt ved at indsamle fragmenterne fra den nedskudte ballon.

Ifølge The New York Times, der har talt med en talsmand fra Pentagon er vragresterne landet i et område, hvor vandet er 14 meter dybt.

Den store hvide ballon blev først spottet i staten Montana ved byen Billings, hvor den ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon fløj omkring 18 kilometer over jorden. De har kaldt den for en spionballon.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

Luftballonen, der af kineserne omtales som et luftskib, har været anvendt til civile meteorologiske og videnskabelige formål, oplyser det kinesiske udenrigsministerium.