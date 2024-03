Både Trump og Biden forventes at besøge den amerikanske delstat Texas, som grænser op til Mexico.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, og hans forgænger, ekspræsident Donald Trump, som begge går efter at vinde posten igen ved valget senere i år, planlægger begge at besøge den texanske grænse til Mexico torsdag som led i deres valgkamp.

Det skriver mediet The Dallas Morning News.

Ifølge mediet giver det en forsmag på, hvor vigtigt grænse- og immigrationsspørgsmålet bliver for præsidentvalgkampen.

Biden vil aflægge besøg i Brownsville, hvor han planlægger at mødes med grænsebetjente-, og myndigheder samt lokale politikere, har Det Hvide Hus oplyst.

Det forventes, at Trump vil udtale sig fra Eagle Pass, samme dag som Biden vil besøge Brownsville. De to steder ligger cirka fem timers kørsel fra hinanden.

Håndhævelsen af en streng immigrationspolitik er et centralt emne i ekspræsidentens valgkamp.

Det amerikanske præsidentvalg bliver afholdt 5. november i år.Det republikanske parti er lige nu ved at finde deres kandidat ved primærvalgene og caucus-møderne i de 50 amerikanske delstater.

Mens Trump ligner det oplagte bud på en republikansk kandidat, er Demokraternes Joe Biden så godt som valgt for sit parti på forhånd, fordi han er USA's siddende præsident og allerede har slået Donald Trump en gang før - ved valget i 2020.

Under besøget i delstaten Texas vil Biden opfordre Kongressen til at stemme et tværpolitisk immigrationsforslag igennem, lige som præsidenten vil opfordre republikanerne til at støtte flere penge til grænsebetjente og teknologisk udstyr, der kan opspore fentanyl.

Republikanerne har kritiseret Bidens indsats på immigrationsområdet, siden den demokratiske præsident blev indsat.

Biden varmer angiveligt op til flere forslag, der skal tackle situationen ved grænsen. Ifølge Republikanerne har præsidenten dog forsømt situationen i sin embedsperiode, men forsøger nu at handle for at tiltrække vælgere, før det er for sent.

Regeringen har derimod beskyldt Republikanerne for at være mere interesserede i at udnytte situationen ved den mexicanske grænse, end i at samarbejde med præsidenten om at løse situationen.

Tidligere er tværpolitiske forslag på området mislykkes.

/ritzau/