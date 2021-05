Det første topmøde mellem Rusland og USA med Biden som præsident holdes om tre uger, oplyser Det Hvide Hus.

USA's præsident, Joe Biden, mødes for første gang ansigt til ansigt med sin russiske kollega, Vladimir Putin, 16. juni i Genève i Schweiz.

Det bekræfter Det Hvide Hus og Kreml ifølge nyhedsbureauerne Reuters og Tass.

På dagsordenen er blandt andet regionale konflikter og det fremtidige samarbejde mellem de to lande, oplyser Rusland ifølge nyhedsbureauet Tass.

Biden deltager i G7-topmøde i Storbritannien den 11.-13. juni, og er dernæst til Nato-topmøde i Bruxelles den 14. juni. Det vil være hans første oversøiske rejse, siden han blev præsident i januar.

Både Det Hvide Hus og Kreml har i den seneste tid arbejdet med forberedelserne til et møde mellem de to præsidenter.

Det Hvide Hus sendte i denne uge USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, til Genève, hvor han mødes med sin russiske kollega for at drøfte detaljerne ved mødet, skriver CNN.

I april talte Biden og Putin i telefon for anden gang, siden den amerikanske præsident tiltrådte. Her talte de blandt andet om at mødes i et tredjeland inden for de kommende måneder.

Biden sagde på det tidspunkt, at han gerne vil mødes med Putin for at diskutere stigende spændinger i Ukraine og behandlingen af den fængslede russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj.

Biden-administrationen har flere gange understreget, at den ønsker at stabilisere forholdet til Rusland. De to lande er nødt til at samarbejde om vigtige emner såsom atomvåben og klimakrisen, lyder budskabet.

I de seneste måneder har der været diplomatiske spændinger mellem de to lande.

I april udviste USA ti diplomater fra Rusland. Årsagen er, at russerne ifølge USA blandede sig i det amerikanske præsidentvalg.

Kort efter svarede Rusland igen ved at sende ti amerikanske diplomater ud af landet.

