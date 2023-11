Er der to, som sædvanligvis står sammen på den internationale scene, er det USA og Israel.

USAs præsident Joe Biden har da også været i Israel for nylig for at besøge landets premierminister Benjamin Netanyahu og vise sin sympati efter Hamas-terrorangrebet 7. oktober.

Men nu er der opstået en sprække i fællesskabet.

Det skriver The Guardian.

Normalt er de enige om stort set alt, men nu er der opstået uenighed mellem USA og Israel. Foto: Keny Holston/The New York Times/Ritzau Scanpix

Tirsdag sagde Netanyahu i et interview med ABC News, at han mener, at Israel skal have 'det overordnede sikkerhedsansvar' i Gaza.

»Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil have det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det. Når vi ikke har det sikkerhedsansvar, får vi et udbrud af Hamas-terror i et omfang, som vi ikke kunne forestille os,« sagde premierministeren og understregede, at 'Gaza ikke skal styres af dem, som vil samme vej som Hamas.'

Men Joe Biden er modstander af en israelsk genbesættelse efter krigen.

Det slår talsmand for Det Hvide Hus, John Kirkby, fast:

»Israel og USA er venner, men vi behøver ikke at være enige om hvert et ord. Netanyahu og Biden er ikke altid helt enige i alle spørgsmål.«

Han fortsætter:

»At genbesætte Gaza med israelske styrker er ikke det rigtige at gøre.«

At de to øverste i USA og Israel er uenige har straks sat gang i diplomatiet i begge lande.

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, har nu været ude at præcisere, hvordan Gaza skal ledes efter krigen.

»Det bliver ikke Hamas, der skal styre Gaza, og det bliver heller ikke Israel,« siger han.

Fra amerikansk side er udenrigsminister, Antony Blinken, kommet Israel lidt i møde. Det sker i forbindelse med et G-7 topmøde, hvor han ifølge Reuters udtaler:

»Gaza kan ikke fortsat blive ledet af Hamas. Det inviterer simpelthen til en gentagelse af 7. oktober. Det står også klart, at Israel ikke kan besætte Gaza. Situationen er, at der måske er behov for en slags overgangsperiode efter konflikten.«