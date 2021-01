For første gang i mere end et årti har Demokraterne flertal i Senatet. Det giver den nye præsident en fordel.

Demokraterne har overtaget kontrollen i USA's Senat, efter at vicepræsident Kamala Harris har taget tre nye medlemmer i ed onsdag.

Det er første gang i mere end et årti, at Demokraterne har kontrollen i Senatet.

Demokraterne Raphael Warnock og Jon Ossoff fra Georgia og Alex Padilla fra Californien er blevet taget i ed i senatskammeret. Det er sket, timer efter at Joe Biden er blevet indsat som ny præsident.

Warnock og Ossoff vandt tidligere denne måned senatsvalg i svingstaten Georgia.

Med indsættelsen af de seneste senatsmedlemmer er fordelingen af sæder således, at der de næste to år vil være 50 republikanere, mens der er 48 demokrater og to uafhængige, som stemmer med Demokraterne.

I tilfælde med stemmelighed har vicepræsidenten, demokraten Kamala Harris, en afgørende stemme.

Padilla er blevet udnævnt til at overtage Harris' plads i Senatet, efter at hun mandag trak sig tilbage for at blive taget i ed som vicepræsident onsdag.

Med et reelt flertal i Senatet giver det Joe Biden en fordel, når han vil føre sin politik igennem som ny præsident.

I forvejen har Demokraterne flertal i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.

/ritzau/Reuters