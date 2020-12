Så skulle det være sikkert.

Valgmandskollegiet bekræfter, at Demokraternes Joe Biden bliver USA's kommende præsident, da over 270 valgmænd har peget på Biden.

Det står klart, efter at USA's mest folkerige delstat, Californien, med sine 55 valgmænd til Biden mandag eftermiddag lokal tid sikrede de sidste nødvendige stemmer til den tidligere vicepræsident.

Mandag er valgmænd i alle amerikanske stater samlet for at afgive deres stemmer på den af præsidentkandidaterne, der vandt flertal af stemmerne i den pågældende stat.

Normalt er det en ren formalitet, men i år er der langt større opmærksomhed på valgmændene, fordi præsident Donald Trump nægter at erkende, at han har tabt valget.

Præsidenten har gentagne gange påstået, at der er blevet snydt i stor stil. Men han har ikke kunnet fremlægge nogen beviser ved domstolene.

Trump har ifølge radiostationen NPR indgivet over 50 søgsmål i en lang række stater, men har endnu ikke fået medhold i et eneste tilfælde.

Fredag gav USA's højesteret tilsyneladende dødsstødet til Trumps forsøg på at ændre resultatet, da domstolen afviste en sag, som Trump-støtter i Texas og andre stater havde indgivet.

Tidligere mandag afgav valgmænd i flere svingstater, hvor Donald Trump har forsøgt at omstøde resultatet, stemmer til Biden.

Det gjaldt blandt andet i delstaterne Georgia, Arizona og Pennsylvania, hvor valgmandskollegiet bekræftede henholdsvis 16, 11 og 20 valgmænd til Biden.

Det er på forhånd ventet, at Biden mandag får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræver det mindst 270 valgmænd.