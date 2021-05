Den amerikanske præsident Joe Biden har netop valgt at offentliggøre sine skattepapirer.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem CNN.

Dermed gør den nye præsident på endnu et område op med sin forgænger, Donald Trump, som nægtede at offentliggøre sine skatteforhold.

Normalt er der tradition for, at den amerikanske præsident giver offentligheden indblik i sine skatteforhold.

Præsident Joe Biden har givet offentligheden indblik i sine skatteforhold. (Arkivfoto) Foto: NICHOLAS KAMM

Mandag fremlagde Det Hvide Hus så skattepapirerne for både Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris.

»I dag offentliggjorde præsidenten sine skattebetalinger i 2020 og fortsætter dermed en næsten ubrudt tradition,« lød det i en udtalelse fra præsidentens embedsbolig.

Bidens papirer viser, at han havde et fald i indtægter i 2020.

Sidste år var hans skattepligtige indkomst på 607.336 dollar svarende til omkring 3,7 millioner kroner.

FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida, U.S. February 28, 2021. REUTERS/Octavio Jones/File Photo Foto: OCTAVIO JONES

Donald Trump nægtede i sine fire år i Det Hvide Hus at udlevere sine oplysninger.

I februar afgjorde en domstol på Manhattan imidlertid, at Trump skal aflevere flere millioner sider med selvangivelser, samarbejdsaftaler og andre dokumenter fra perioden januar 2011 til august 2019.

De kommer til at indgå i en sag, hvor Trump og hans selskab, Trump Organization, efterforskes for mulig skatteunddragelse og svindel.