Det er en mulighed, at Andrew Cuomo bliver retsforfulgt i sager om upassende adfærd, mener Joe Biden.

Hvis anklagerne mod New York-guvernør Andrew Cuomo om sexchikane og upassende adfærd bliver bekræftet, bør han træde tilbage.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, i et interview med ABC News tirsdag lokal tid.

- Ja, svarer Biden, da han bliver spurgt af ABC-værten George Stephanopoulos, om Cuomo bør gå af, hvis den uafhængige efterforskning udført af statsadvokaten i New York bekræfter beskyldningerne.

- Jeg tror, at han sandsynligvis også vil blive retsforfulgt.

Med udtalelsen skærper Biden retorikken over for Cuomo, som han ifølge nyhedsbureauet AFP ellers har haft et venskabeligt forhold til. De er begge demokrater.

Søndag afviste Biden at kræve New York-guvernørens afgang, og han krævede, at anklagerne mod Cuomo blev undersøgt til bunds, inden han ville tage stilling til sagen.

I alt mindst syv kvinder er stået frem med beskyldninger mod guvernøren.

Blandt dem er journalisten Jessica Bakeman, som skriver for magasinet New York.

Hun hævder, at Cuomo har opført sig upassende over for hende, blandt andet til en fest i 2014.

Torsdag kom det frem, at Cuomo er blevet politianmeldt for angiveligt at have befamlet en kvindelig medarbejder. Det skal være sket i slutningen af 2020.

Joe Biden holder fortsat fast, i at anklagerne skal undersøges, men siger samtidig, at det bør antages, at en kvinde "fortæller sandheden, og at hun ikke bør gøres til syndebuk eller forfølges for at stå frem".

- Det kræver meget mod at stå frem, siger præsidenten til ABC News.

- Så antagelsen er, at de bør tages alvorligt. Og at det bør efterforskes, og det er det, som er i gang nu.

Cuomo er allerede under stort pres internt i partiet.

Fredag sluttede topdemokrater fra både Repræsentanternes Hus og Senatet sig til den gruppe af politikere, der kræver Andrew Cuomos afgang.

Det gjaldt blandt andre Alexandria Ocasio-Cortez og Jerry Nadler samt de demokratiske senatorer Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand.

63-årige Cuomo har selv bedt om, at beskyldningerne bliver undersøgt. Han har beklaget handlinger, som han mener kan være blevet fejlfortolket.

