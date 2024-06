USA's præsident mister støtte blandt vælgergrupper, som ikke har længerevarende uddannelser, viser målinger.

Præsident Joe Biden mister støtter blandt vælgergrupper, som ikke har længerevarende uddannelser, hvilket omfatter store grupper af sorte, unge, kvinder med latinamerikansk baggrund og kvinder i forstæderne.

Det viser nye Reuters/Ipsos-meningsmålinger, som varsler en endnu tættere valgkamp end i 2020 mellem og Biden og Donald Trump.

Bidens støtte blandt vælgere uden en mellemlang uddannelser er faldet 10 procentpoints i forhold til valgkampen i 2020. Det viser analyser af omkring 24.000 registrerede vælgere fra to Reuters/Ipsos målinger - den ene i 2020 og den anden i 2024.

Amerikanere uden længerevarende uddannelser udgjorde omkring 60 procent af vælgerne i 2020.

Disse tilbageslag er en del af baggrunden for, at nationale meningsmålinger viser dødt løb mellem de to kandidater.

Målingen i 2024 blev foretaget inden Trump torsdag blev fundet skyldig i alle 34 anklagepunkter i straffesagen omkring tys-tys penge til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

En separat Reuters/Ipsos-måling, som blev afsluttet fredag, viser, at en ud af 10 registrerede republikanske vælgere efter dommen er kommet mere i tvivl om, hvorvidt de til stemme på Trump efter rettens afgørelse.

Denne måling gav også Biden en føring med to procentpoint.

De få lyspunkter i målingerne for Biden er hans klare opbakning blandt vælgere med mellemlange og lange uddannelser og årsindtægter på over 100.000 dollar (688.000 kroner).

Analyser af de aktuelle målinger og målingerne fra 2020 viser også, at vælgere, som er blevet skuffet over Biden i de seneste fire år, ikke umiddelbart bevæger sig over i Trump-lejren, men erklærer sig usikre på, hvad de vil stemme i november.

Biden vandt i 2020 med over 20 millioner stemmer på nationalt plan, men i det føderale USA indebærer valgsystemet, at valget kan tabes eller vindes i syv svært forudsigelige svingstater - deriblandt Arizona, Georgia og Wisconsin, som Biden vandt med et marginalt flertal.

Flere af Bidens rådgivere siger til Reuters, at de nu ved, hvilke vælgergrupper, de skal have fokus på, og at de har mere potentiale end Trump.

- Vi har stærke argumenter, som vil sikre opbakning til Biden. Når det kommer til stykket vil vælgerne ikke høre på undskyldninger. De ser på det man gør for dem, siger Mark Riddle, som leder valgfirmaet Future Majority, som har loddet stemningen blandt vælgerne for Bidens parti.

