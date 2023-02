Lyt til artiklen

Han vil ikke svare direkte på, om han stiller op til det næste præsidentvalg i 2024.

USAs præsident, Joe Biden, bliver stillet spørgsmålet i et interview med den amerikanske tv-station PBS NewsHour. Han svarer:

»Jeg har ikke taget beslutningen endnu. Det er min intention at gøre det, men jeg har altså ikke helt taget beslutningen endnu,« svarer han.

Biden vil være 82 år, når den næste valgperiode starter og 86 år, når den slutter. Han vil dermed blive den ældst siddende på posten nogensinde, hvis han ellers stiller op og bliver valgt.

USAs præsident, Joe Biden, vil i et amerikansk tv-interview ikke svare på, om han stiller op til hvervet igen, eller om han vinker farvel for denne gang. Arkivfoto. Foto: JONATHAN ERNST

En meningsmåling har i USA vist, at 58 procent af de demokratiske vælgere – altså hans egne – synes, at man skal finde en anden kandidat inden valget.

Biden er bevidst om, at amerikanerne bekymrer sig om, hvorvidt hans helbred vil kunne klare en periode mere.

»Jeg ville være fuldstændig ærlig over for den amerikanske befolkning, hvis jeg mente, at der var et helbredsproblem eller noget som helst andet, der ville forhindre mig i at udføre jobbet. Så vi får at se. Lige nu synes jeg bare, at folk skal se på mig for at se, hvordan jeg har det,« siger han i interviewet.

Han mener, at han får meget forskellige meldinger fra folk om, hvad hans alder betyder. Senest har han hørt, at hans alder slet ikke er noget tema, da han ser så frisk ud.

Mirco Reimer-Elster er ekspert i amerikansk politik. Han føler sig overbevist om, at Biden stiller op igen.

»Jeg tænker, at det er teatertorden. Han afventer bare det rigtige tidspunkt for at annoncere det. Hele sagen med at de går og finder hemmelige dokumenter i hans garage har jo ikke ligefrem hjulpet på hans tidsplan,« siger han til B.T.

Alligevel kan man godt lægge en del i, at han overhovedet bliver spurgt om det, siger eksperten.

»Det er bemærkelsesværdigt, at man skal igennem det her. Normalt spørger man ikke en siddende præsident om det. Ingen spurgte Obama om det i 2011. Men det hænger jo selvfølgelig sammen med Bidens alder,« siger Reimer-Elster, der har noteret sig, at mange demokrater gerne ser en anden præsident næste gang.

»Der er nogle vælgere, der er lidt rundt på gulvet, da de tænkte, at det var en del af aftalen, at Biden kun skulle sidde i en periode. Ved valget sidste gang talte han jo også om, at han skulle bygge bro til den næste generation. Men han er på ingen måde presset, da der ikke står nogen anden kandidat klar,« siger han.

Mens Biden stadig tøver, har Donald Trump gjort det klart, at han stiller op til præsidentvalget i 2024.

»Jeg vil sikre, at Biden ikke får fire år til. Det ville vores land ikke kunne klare,« siger han til AFP.