40 landes ledere deltager i USA's klimamøde, hvor intet er bindende. Men FN-topmøde senere i år bliver alvor.

USA's præsident, Joe Biden, opfordrede fredag på sidstedagen af et todages klimatopmøde lande til at arbejde sammen for at sikre en verden med ren energi. Målet er at reducere den globale opvarmning.

Topmødet samlede 40 landes stats- og regeringschefer. Det er foregået per video fra de enkelte landes hovedstæder. Fra Danmark deltog statsminister Mette Frederiksen (S).

- Nationer, der arbejder sammen om at investere i en renere økonomi, vil høste en belønning til fordel for deres borgere, siger Biden ved afslutningen af topmødet.

De mål, som han taler om, vil indgå i forhandlingerne på FN's klimatopmøde Cop-26 for alle verdens lande, som finder sted i den skotske by Glasgow i første halvdel af november.

Biden lovede på topmødet, at USA vil reducere udledningen af klimagasser med 50 til 52 procent i 2030 i forhold til 2005. Kinas leder, Xi Jinping, gav løfte om at begynde udfasningen af kul i 2026, og at Kina vil være CO2-neutralt senest i 2060.

Sådan kom der tilsagn fra alle ledere på topmødet. Men intet af det er bindende. Det er udtryk for, hvilke ambitioner landene vil melde ud. Cop-26 vil handle om bindende mål.

Men USA's energiminister, Jennifer Granholm, kunne fredag melde om konkrete partnerskaber, som USA har indgået med flere lande for at reducere udledningen af klimagasser.

Nyhedsbureauet Reuters skriver således, at USA på mødet har indgået et partnerskab med Danmark. Det handler om at fjerne udledningen af CO2 i den globale skibsfart.

/ritzau/Reuters