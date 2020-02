Den 77-årige tidligere vicepræsident i USA Joe Biden holdt sig ikke tilbage.

Den ene syngende verbale lussing efter den anden blev fra scenen sendt af sted mod manden, som den garvede politiker flere gange undlod at nævne ved navn.

»Den mand.« »Ham.« »Præsidenten.«

Joe Biden talte naturligvis om præsident Donald Trump, som Biden, hvis alt går, som den tidligere vicepræsident ønsker, skal udfordre i kampen om at blive USA's kommende præsident til november.

Men der er fortsat lang vej. Og derfor turnerer Joe Biden som mange af de andre favoritter til at tage det Demokratiske partis nominering på livet løs i Iowa.

Mandag skal delstatens demokrater som de første i landet afgøre, hvem de vil have til at udfordre Trump i kampen om Det Hvide Hus.

Alles øjne er rettet mod Iowa.

»Vi skal have ham (Donald Trump, red.) ud,« sagde Biden kontant.

Joe Biden på talerstolen ved vælgermødet i Waterloo, Iowa.

Forinden var han ankommet til hallen i udkanten af industribyen Waterloo, i sin blå bus med rød og hvid tekst på siden. En time for sent.

Da han trådte ud, fangede B.T. og et par andre ventende medier ham, men Biden nåede kun at gøre klart, at han havde det godt og var glad, da han havde flere af sine børnebørn med på tur.

Indenfor røg handsker af, når det kom til præsidenten, som netop ser ud til at have undgået et nederlag i den igangværende rigsretssag mod ham.

»Jeg troede aldrig, det ville blive så slemt. Men her er vi. Og vi skal have en anden præsident. George Washington ville vende sig i sin grav, hvis han kendte til Donald Trump,« lød det fra Biden, inden han forsøgte at lyde mere samlende.

»Den næste præsident overtager et splittet land. Som ikke længere er verdens leder. Den næste præsident skal handle med det samme og ikke lære jobbet først.«

»Og så har vi brug for en leder, der kan samle - ikke bare Demokrater eller Republikanere - men alle. Det har vi brug for som land, så vi kan lede verden igen,« sagde Biden.

Efter sin tale tog Joe Biden sig god tid til at snakke med flere blandt de fremmødte.

Selfies blev taget, kram og håndtryk uddelt, tegninger modtaget, lovende ord strøget ud og et enkelt telefonsamtale med en ung støttes bedsteforælder blev foretaget med et stort smil. Biden var i sit es som garvet politiker.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden fik taget adskillige selfies til vælgermødet i Waterloo, Iowa. Foto: Jeppe Elkjær

Udenfor hallen i Waterloo ventede dog en anden virkelighed. Biden fører i de nationale meningsmålinger, men i Iowa, der er så vigtig for at skyde en præsidentkampagne godt i gang, er det rigtig tæt.

Konkurrenter som Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Michael Bloomberg er enten over Biden eller puster ham i nakken.

Og sidstnævnte modkandidat måtte Biden som det sidste, inden han forlod Waterloo, sætte ord på, da den ventende presse fik et enkelt spørgsmål ind. Michael Bloomberg har nemlig fået en håndsrækning af det Demokratiske parti, så han kan stille op til en debat i Las Vegas senere på måneden - selvom han ikke opfyldte kravene.

»Jeg ved ikke nok om ændringerne. Jeg har bare ikke fulgt med. Jeg ved det ikke. Jeg er ligeglad,« sagde Biden afvigende, inden han trådte ind i den ventende bus på vej mod næste tale.