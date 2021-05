Biden øger indsatsen for finde frem til coronas oprindelse.

USAs præsident Joe Biden beder nu den amerikanske efterretningstjeneste om at fordoble indsatsen for at komme til bunds sagen om, hvordan coronavirusset opstod.

Biden vil have en rapport om sagen i løbet af tre måneder, der skal afklare om smitten stammer fra dyr eller en laboratorieulykke.

»Tjenesten skal fordoble sin indsats og samle og analysere information, der kan bringe os nærmere en endelig konklusion og rapportere tilbage til mig i løbet af 90 dage,« siger Biden.



Udtalelsen er offentliggjort af Det Hvide Hus, skriver The New York Times.

Præsidentens udtalelse kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har fået kritik for en tidligere rapport om virussets oprindelse.

I rapporten fra WHO afviser organisationen muligheden for, at corona stammer fra en laboratorieulykke. Tidligere på ugen bad Bidens øverste embedsmænd, grundet stigende kritik af rapport, om en mere dybdegående undersøgelse.

I en foreløbig rapport baseret på den dengang tilgængelige viden om corona, som Biden bestilte i marts, kunne efterretningstjenesten hverken be- eller afkræfte de to teorier.

Og da der ikke kan konkluderes noget konkret, så har Biden bedt om en ny rapport, samt skruet op for indsatsen for at finde svar.

Xavier Becerra, secretary of Health and Human Services (HHS)

Udover kravet til sin egen efterretningstjeneste, så har præsidenten og hans embedsmænd også tydeligt udtryk nødvendigheden af, at undersøgelserne skal foregå uden indblanding kinesisk indblanding.

USAs sundhedsminister Xavier Becerra sagde tirsdag på det årlige møde med WHO:

»Fase to af undersøgelserne om coronas oprindelse skal gennemføres med krav om, at de foregår gennemsigtigt, videnskabsbaseret og giver internationale eksperter uafhængighed til fuldt ud at vurdere kilden til virussen og de tidlige dage af udbruddet,« sagde Becerra.

Forhenværende præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han mistænkte Kina for at dække over, at coronavirusset opstod i et laboratorium.

Dengang blev påstandene ikke for alvor taget til efterretning i bredere politiske kredse eller i medierne.