Biden øger indsatsen for finde frem til coronas oprindelse.

USAs præsident Joe Biden beder nu den amerikanske efterretningstjeneste om at fordoble indsatsen for at komme til bunds sagen om, hvordan coronavirusset opstod.

Biden vil have en rapport om sagen i løbet af tre måneder, der skal afklare om smitten stammer fra dyr eller en laboratorie-ulykke.

- Tjenesten skal fordoble sin indsats og samle og analysere information, der kan bringe os nærmere en endelig konklusion og rapportere tilbage til mig i løbet af 90 dage, siger Biden.



Udtalelsen er offentliggjort af Det Hvide Hus, skriver VG.

Forhenværende præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han mistænkte Kina for at dække over, at coronavirusset opstod i et laboratorium.

Dengang blev påstandene ikke for alvor taget til efterretning i bredere politiske kredse eller i medierne.

Artiklen opdateres...