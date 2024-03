Putin satser på en nedgang i støtten til Ukraine, siger Joe Biden. Historiens blik hviler på os, lyder det.

Præsident Joe Biden gentog fredag sine opfordringer til Det Republikanske Parti om at ændre kurs og stemme for en stor hjælpepakke til Ukraine, som har brug for øget støtte i dets kamp mod russiske invasionsstyrker.

I en tale, som han holdt i Det Hvide Hus op til to-årsdagen for begyndelsen på Ruslands invasionskrig, sagde Biden:

- Vi kan ikke stikke af nu.

Biden-administrationen havde forinden meddelt, at den indfører en ny bølge af sanktioner mod Rusland forud for toårsdagen, hvor Rusland fejrer landets nationale "helte" for deres krigsindsats.

De nye sanktioner fra USA er rettet mod mere end 500 personer og instanser, hvilket skal sikre, at præsident Vladimir Putin kommer til at betale en "endnu højere pris for sin aggression i udlandet og hans undertrykkelse af befolkningen hjemme".

Og Biden understregede, at det haster med at få godkendt den nye store støttepakke til Ukraine, som er blokeret af republikanerne.

Hjælpepakken til Ukraine på 60 milliarder dollar (svarende til mere end 415 milliarder kroner) er blokeret i Kongressen, da der er uenighed om, hvor mange penge, der skal bruges på at forstærke USA's sydlige grænse til Mexico.

- Det er det, som Putin satser på. Han satser på, at vi stikker af. Historiens blik hviler på os, og tiden går. Tapre ukrainske soldater og civile dør", sagde den amerikanske præsident og understregede igen, at det haster, "fordi russerne erobrer ukrainsk territorium for første gang i mange måneder".

USA's vicepræsident, Kamala Harris, sagde i München lørdag, at hendes land ikke kan tillade sig "at spille politiske spil", når det gælder hjælp til Ukraine.

Det Hvide Hus sagde også, at det vil komme med yderligere reaktioner på oppositionslederen Aleksej Navalnyjs død. USA siger, at Putins regime slog politikeren ihjel.

Biden havde torsdag et privat møde med Alexei Navalnyjs enke og datter i San Francisco.

/ritzau/Reuters