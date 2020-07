Kampen om at blive USA's næste præsident bliver stadig mere brutal.

I weekenden latterliggjorde Donald Trump igen den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, i et interview med Fox News og insinuerede kraftigt, at Biden er både senil og ikke evner at gennemføre et længere interview uden at »ligge grædende på gulvet og kalde på sin mor.« Onsdag gav Biden så Trump igen med samme grovkornede mønt.

Her langede Joe Biden hårdt ud efter Donald Trump og optrappede ordkrigen i en valgkamp, som allerede nu ser ud til at blive den mest brutale nogensinde.

»Den måde, han behandler folk baseret på deres hudfarve, deres nationale ophav, hvor de kommer fra, det er totalt sygeligt. Ingen siddende præsident har nogensinde gjort det,« sagde en animeret Joe Biden, ifølge CNBC:

Joe Biden langer hårdt ud efter Trump. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Ingen republikansk præsident har gjort det, ingen demokratisk præsident har gjort det. Vi har haft racister, som har forsøgt at blive valgt til præsident, men han er den første, der er lykkedes med det.«

Joe Bidens stempling af Donald Trump som racist er et usædvanligt hårdt angreb fra hans side, forklarer Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com.

»Det er et meget hårdt udfald, og det er sjældent, vi ser Joe Biden smide fløjlshandskerne på den måde. Vi har set før, at han har temperament, men generelt plejer han at kritisere Trump med faktuelle argumenter om håndteringen af coronavirus og økonomien. Det her er mere hardcore og personligt,« siger Anders Agner:

»Vi kan godt forberede os på, at det kun bliver værre herfra. Vi er i gang med den grimmeste valgkamp nogensinde i USA, og det siger ikke så lidt. Det bliver virkelig ikke for børn.«

Nu er spørgsmålet så, hvad Joe Bidens angreb er udtryk for.



»Var det her en kursændring fra Joe Bidens valgkampagne, hvor han hamrer løs på Donald Trumps person? Eller var det bare den rigtige Joe Biden – Biden uden filter – vi så her? Det bliver interessant at følge,« siger Anders Agner.

Donald Trump har reageret på Joe Bidens udfald og forsvaret sig ved at sammenligne sig med Abraham Lincoln, der via den amerikanske borgerkrig afskaffede slaveriet i USA.

»Jeg har gjort mere for sorte amerikanere end nogen anden præsident, måske med undtagelse af Abraham Lincoln. Ingen andre er tæt på,« lød det onsdag fra Donald Trump.

Trump afviser, at han er racist. Foto: CHIP SOMODEVILLA

I kølvandet på Joe Bidens udtalelser opstod der en diskussion på sociale medier, hvor det blev påpeget, at adskillige andre amerikanske præsidenter har ejet slaver, og at Donald Trump måske ikke helt kvalificerer sig til at være den første racistiske amerikanske præsident.

Kritikken af, at Biden med sine kommentarer ikke anerkendte, at der har været racistiske præsidenter i USA, fik Biden-kampagnen til at gå ud med følgende forsvar:

»Der har været flere racistiske amerikanske præsidenter, men Trump er exceptionel – især i den moderne historie – fordi han vandt ved at være racistisk og skabe splittelse.«

Anders Agner tror ikke, at det lille efterspil om det faktuelle i Bidens udtalelser forplumrer budskabet blandt Bidens støtter.

»Det er jo et forsøg på at pille luften ud af Bidens angreb, men grøfterne i USA er gravet så dybe nu, at det bliver svært at hive vælgere ind over midten. Du har lige nu en politisk virkelighed i USA, hvor fakta er noget, man kan diskutere,« siger Anders Agner.