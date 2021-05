Præsident Joe Biden er kommet ud i lidt af et stormvejr på sociale medier.

Det sker efter, at han kom med et par bemærkninger til en piges udseende på en militærbase i Virginia, skriver New York Post.

»Jeg elsker dine hårspænder i håret. Jeg siger jer: Se på hende, hun ligner én på 19, som hun sidder der som en lille dame med krydsede ben,« sagde Biden fra talerstolen.

Pigen, der så ud til at gå i folkeskole, havde sluttet sig til sine forældre og to ældre brødre på podiet, mens hendes mor introducerede præsidenten på Joint Base Langley-Eustis i Hampton, Virginia.

Bidens bizarre bemærkning blev bemærket og tweetet af The Post Millennial, hvilket efterfølgende forårsagede en storm af kommentarer på Twitter.

»Det er pænt fucked op,« tweetede den mangeårige republikanske konsulent Nathan Wurtzel. Andre reaktioner var ligeså kortfattet.

»Um, hvad?« tweetede RealClearPolitics medstifter Tom Bevan, mens Ricoshet-chefredaktør Jon Gabriel tilføjede: 'Manden, har problemer'.

Bidens præsidentkampagne i 2020 var næsten afsluttet, før den begyndte, da den tidligere Nevada-lovgiver Lucy Flores i marts 2019 hævdede, at den daværende vicepræsident havde taget fat i hendes skuldre og kysset hendes hår under en kampagne i Las Vegas i 2014.

Efterfølgende beskyldte yderligere tre kvinder ham for upassende kontakt. Dage senere udgave Joe Biden en video, hvor han lovede at 'være mere opmærksom og respektere folks private rum'.