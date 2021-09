Reaktionerne kom prompte. Og de kan opsummeres ganske kortfattet: Nej.

»Vær sikker på, at vi vil bekæmpe dem til helvedets porte,« som det lød fra Henry McMaster, guvernør i South Carolina.

Der gik ikke mange minutter, fra USAs præsident Joe Biden torsdag kom med sit krav om, at op mod 100 millioner amerikanere skal vaccineres mod coronavirussen, før stribevis af republikansk ledede stater kom med en total afvisning af at føre de nye regler ud i livet.

Især et ord gik igen fra stat til stat: Forfatningsstridigt.

Joe Biden havde maske på, inden han holdt sin tale torsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Joe Biden havde maske på, inden han holdt sin tale torsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Den diktatoriske tilgang er forkert. Det er uamerikansk og vil gøre mere skade end gavn,« som Doug Ducey, guvernør i Arizona, hurtigt skrev på Twitter.

For at få bugt med deltavarianten, der stadig spreder sig voldsomt blandt uvaccinerede i USA, kræver Joe Biden nu, arbejdsgivere med mere end 100 ansatte skal sørge for at få alle vaccineret eller testet på ugentlig basis. Det omfatter cirka 80 millioner amerikanere.,

Derudover kræves der, at omkring 17 millioner sundhedsarbejdere på sundhedsfaciliteter, der modtager økonomisk støtte via Medicare- eller Medicaid-programmet, skal vaccineres.

I mange stater trues der nu med sagsanlæg mod Det Hvide Hus.

South Dakota-guvernør Kristi Noem. Foto: SCOTT OLSON Vis mere South Dakota-guvernør Kristi Noem. Foto: SCOTT OLSON

»Mit juridiske hold står klar til at lægge sag an i det øjeblik, Joe Biden iværksætter denne forfatningsstridige regel. Dette grove eksempel på føderal indblanding vil ikke blive stående,« som South Dakota-guvernør Kristi Noem har meldt ud.

På samme måde truer Georgias guvernør, Brian Kemp, ligeledes med at gå rettens gang for at »stoppe denne åbenlyste ulovlige overreaktion fra Joe Biden«.

I Texas har guvernør Gregg Abbott længe forsøgt at afvikle coronatiltag, og han fortsætter kampen:

»Bidens vaccinekrav er en angreb på private virksomheder. Texas er allerede i færd med at bremse denne magtudøvelse,« lyder det herfra.

Texas-guvernør Greg Abbott. Foto: MONTINIQUE MONROE Vis mere Texas-guvernør Greg Abbott. Foto: MONTINIQUE MONROE

Men Joe Biden var tilsyneladende på forhånd forberedt på, at der vil komme massiv modstand fra de republikanske stater. For allerede i sin tale torsdag henvendte han sig direkte til dem.

»Hvis ikke de vil hjælpe, hvis de guvernører ikke vil hjælpe os med at besejre pandemien, så vil jeg bruge min magt som præsident til at få dem af vejen,« sagde Joe Biden.

Her kom med præsidenten også med konkrete eksempler på, hvad der foregår i de pågældende stater – han nævnte specifikt tilstandene i Texas og Florida, hvor guvernører har truet med at tilbageholde løn til de skoleansatte, hvis ikke maskerne droppes.

»Og det bliver kun værre af, at folkevalgte politikere aktivt arbejder på at underminere kampen mod covid-19. I stedet for at opfordre folk til at blive vaccineret og bruge masker, bestiller de mobile lighuse til de uvaccinerede borgere, der dør af corona i deres lokalsamfund.«

Også et væld af republikanske kongresmedlemmer er efter Joe Bidens tale kommet med massiv kritik. Det er blandt andre Dusty Johnson, Barry Moore, Lauren Boebert, Andy Biggs, Mo Brooks, Neal Dunn, Thomas Massie, Lloyd Smucker og Robert Aderholt.