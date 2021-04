En tale i Kongressen markerer, at Joe Biden torsdag har siddet 100 dage i embedet som USA's præsident.

Præsident Joe Biden siger i sin første tale til Kongressen, at USA er tilbage på sporet, og at amerikanernes tro på demokratiet er blevet genskabt.

Talen, der bliver holdt onsdag aften lokal tid, markerer, at Biden torsdag har siddet i præsidentembedet i 100 dage.

- Efter bare 100 dage kan jeg melde til nationen: Amerika er tilbage på sporet. Vi omdanner trusler til muligheder, en krise til muligheder og modgang til styrke, siger Joe Biden i talen.

Talen bliver holdt i Repræsentanternes Hus for en udvalgt skare af republikanere og demokrater. På grund af coronarestriktionerne deltager færre end sædvanligt, og deltagerne bærer desuden mundbind.

Den 78-årige præsident siger, at den nye skattepakke, coronahjælpepakken og infrastrukturplanen på flere milliarder dollar er investeringer, som er afgørende for USA's fremtid.

- I aften kommer jeg for at tale om krise - og om muligheder. Om at genopbygge vores land og genoplive vores demokrati. Og om at vinde USA's fremtid, siger Biden.

Han fremhæver, at USA's udrulning af vacciner mod coronavirusset er den "største logistiske bedrift" i nationens historie.

Men han siger samtidig også, at der nu skal fokuseres på at genoprette økonomien efter coronakrisen og bekæmpe uligheden.

Det vil Biden blandt andet rydde bod på med pakken, der har fået navnet "The American Families Plan", der skal være med til at skabe bedre vilkår for kvinder gennem børnepasning og uddannelse.

Han siger også, at USA skal genoprettes med hjælp fra "den største jobplan siden Anden Verdenskrig".

- Arbejderklassen i USA er blevet overset, og denne plan skal give dem endnu en chance, siger præsidenten.

I sin tale fremfører Biden også andre emner på den demokratiske ønskeliste, herunder en politireform, indvandringsreform og våbenkontrol.

Bidens tale til Kongressen byder desuden på et lille stykke amerikansk historie, da det er første gang, at to kvinder er repræsenteret bag præsidenten.

Under talen sidder nemlig vicepræsident Kamala Harris og formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

