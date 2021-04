Angrebet mod Kongressen i januar var det værste angreb mod det amerikanske demokrati siden borgerkrigen.

Det sagde præsident Joe Biden, da han natten til torsdag holdt sin første tale til netop Kongressen.

Det er nu 100 dage siden, Biden blev taget i ed foran Kongresbygningen i Washington, hvor vrede Trump-tilhængere få dage forinden havde forsøgt at hindre magtoverdragelsen.

Og Biden undlod da heller ikke at komme ind på oprøret i sin tale.

Foto: Melina Mara Vis mere Foto: Melina Mara

»Det er 100 dage siden, jeg blev taget i ed, løftede hånden på vores familiebibel – og arvede et land i krise. Den værste pandemi i 100 år. Den værste økonomiske krise siden den store depression. Det værste angreb mod vort demokrati siden borgerkrigen,« lød det blandt andet fra Biden, da han gik på talerstolen.

Den dag i januar, da den 78-årige Biden overtog verdens mest magtfulde embede, lovede han amerikanerne at vaccinere 200 millioner mennesker i løbet af sine første 100 dage i Det Hvide Hus.

Derfor benyttede han naturligt nok talen til at gøre status og fremhævede, at han havde nået sit første vigtige mål:

Over halvdelen af alle voksne amerikanere har ifølge Biden fået det første stik.

Foto: Melina Mara Vis mere Foto: Melina Mara

Samtidig benyttede han lejligheden til at opfordre alle amerikanere til at lade sig vaccinere.

Og pandemien satte i mere end én forstand sit præg på begivenheden.

Det var nemlig ikke bare i talens indhold, at det var tydeligt, at USA befinder sig i en sundhedsmæssig katastrofe.

Den traditionsrige tale blev holdt i Repræsentanternes Hus for en udvalgt skare af republikanere og demokrater. På grund af coronarestriktionerne var der færre end sædvanligt til stede, og alle bar mundbind. Ifølge CNN var kun omkring 200 mennesker til stede. Normalt plejer der at være cirka 1.600 samlet i Kongressen til præsidentens første store tale.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Særligt økonomien efter coronakrisen havde præsidentens opmærksomhed, og han slog blandt andet på ønsket om at bekæmpe ulighed.

Det skal blandt andet ske gennem det, der har fået navnet 'The American Families Plan', der skal være med til at skabe bedre vilkår for kvinder gennem børnepasning og uddannelse.

Biden sagde også, at USA skal genoprettes med hjælp fra 'den største jobplan siden Anden Verdenskrig'.

»Arbejderklassen i USA er blevet overset, og denne plan skal give dem endnu en chance.«

Og selvom Biden talte om historiske kriser og store udfordringer, forsøgte han at overbevise sine landsmænd om, at han har styr på situationen og i fuld gang med at vende udviklingen.

»Efter bare 100 dage kan jeg melde til nationen: Amerika er tilbage på sporet. Vi omdanner trusler til muligheder, en krise til muligheder og modgang til styrke,« lød det blandt andet fra den nye præsident.

»USA er klar til afgang. Vi arbejder igen, vi drømmer igen, vi udforsker igen, og vi leder verden igen. Vi har vist hinanden og verden, at man ikke giver op i USA.«

»Takket være jer, det amerikanske folk, har vores fremgang de seneste 100 dage mod en af de værste pandemier i historien blevet en af de største logistiske sejre, som vores land nogensinde har oplevet,« understregede Biden og tilføjede:

»Vi kommer altid på benene igen.«