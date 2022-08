Lyt til artiklen

Den lille gruppe af historikere ankom til Det Hvide Hus en særdeles regnfuld aften i sidste uge.

Her mødtes de 4. august i knap to timer med præsident Joe Biden – og deres udmeldinger var alarmerende.

»En stor del af samtalen handlede om kampen mellem demokratiske værdier og de globale tendenser, der går i retning af autokrati (altså en styreform, hvor én person enerådigt styrer en nation, red.),« siger en kilde med kendskab til mødet til The Washington Post.

Faktisk sammenlignede den amerikanske præsidents gæster den nuværende situation i USA med to epokegørende øjeblikke i amerikansk historie:

Situationen op til præsidentvalget i 1860, hvor Abraham Lincoln kæmpede for at holde sammen på landet. Året efter begyndte borgerkrigen.

Situationen op til præsidentvalget i 1940, da Franklin D. Roosevelt kæmpede mod en stigende amerikansk sympati for den omsiggribende fascisme i Europa og den amerikanske modstand mod at gå ind i Anden Verdenskrig.

Joe Biden holdt mødet i sidste uge. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Joe Biden holdt mødet i sidste uge. Foto: MICHAEL REYNOLDS

På den led var torsdagens uvejr – hvor tre mennesker faktisk mistede livet tæt på Det Hvide Hus ved et lynnedslag – ubehageligt ildevarslende om mødets indhold.

Mødet mellem Joe Biden og historikerne har indtil nu være hemmeligholdt, og det fandt sted midt i en ellers presset kalender for den amerikanske præsident.

Han kunne ikke deltage personligt i mødet, da han på daværende tidspunkt havde testet positiv for corona.

Han sad i stedet to etager længere oppe i bygningen og fulgte med via en videoforbindelse.

Til stede ved mødet var hans taleskriver Jon Meacham, journalist Anne Applebaum, Princeton-professor Sean Wilentz, University of Virginia-historiker Allida Black og historikeren Michael Beschloss.

The Washington Post skriver, at Joe Biden i stigende grad har benyttet sig af lignende møder for at gøre sig klogere på aktuelle udfordringer i forbindelse med jobbet som præsident.

Her inviterer han altså udefrakommende eksperter ind til en sammenkomst, hvor præsidenten så stiller et væld af spørgsmål for at blive klogere – eller for at »teste sine antagelser«.