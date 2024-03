Navalnyjs enke og datter minder Joe Biden om den afdøde russiske politikers "utrolige mod", siger præsidenten.

USA's præsident, Joe Biden, har torsdag haft et privat møde med Aleksej Navalnyjs enke og datter i San Francisco i den amerikanske delstat Californien.

Mødet, der skete på et hotel i storbyen, finder sted, mens Det Hvide Hus har udtrykt opbakning til Navalnyjs mor op i hendes kamp for at få den russiske oppositionspolitikers lig udleveret.

Det var i sidste uge, at de russiske fængselsmyndigheder oplyste, at Navalnyj var afgået ved døden i straffekolonien IK-3 i Sibirien.

På billeder fra torsdag, som er blevet offentliggjort af Det Hvide Hus, kan Biden ses kramme Navalnyjs enke Julija og læne sig ind mod datteren Dasha, mens han talte med hende.

Datteren er studerende på det amerikanske Stanford Universitet.

Efter mødet udtalte præsidenten, at de to kvinder minder ham om Navalnyjs "utrolige mod."

Julija Navalnaja har svoret, at hun vil fortsætte sin mands modstand mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Hun "giver ikke op", konkluderer Joe Biden efter mødet.

Også torsdag har Bidens administration meddelt, at den vil sanktionere mere end 500 mål i Ruslands "krigsmaskine".

Det sker dels for at markere toårsdagen for krigen i Ukraines begyndelse og dels som svar på Navalnyjs død, som Putin ifølge Biden er ansvarlig for.

Det vides endnu ikke, præcis hvilke sanktioner, der vil blive tale om. Biden har tidligere på ugen varslet, at sanktionspakken vil blive fremlagt fredag.

En embedsmand i landets finansministerium har udtalt, at de vil blive indført af både finansministeriet og udenrigsministeriet.

Fra embedsmanden lyder det også, at de vil ramme "Rusland, dets katalysatorer og dets krigsmaskine."

Sanktionerne vil ikke være de første af sin slags. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022 har USA og dets allierede indført en række sanktioner mod Rusland.

Mandag morgen fortalte russiske efterforskere Navalnyjs mor og advokater, at årsagen til hans død endnu ikke er fastlagt, og at undersøgelsen af dødsårsagen forlænges.

I straffekolonien i Sibirien afsonede Navalnyj - som var den mest fremtrædende russiske oppositionspolitiker - en årelang fængselsstraf.

/ritzau/AFP