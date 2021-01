Biden opfordrer USA til at begynde på en frisk efter en periode med bitterhed og ekstrem splittelse.

Demokratiet har sejret.

Det fastslår Joe Biden i sin første tale som USA's nyindsatte præsident.

- Dette er Amerikas dag. Dette er demokratiets dag. En historiens og håbets dag, en fornyelsens og beslutsomhedens dag, siger Biden.

- I denne time har vi lært, at demokratiet er dyrebart. I denne time har demokratiet sejret, siger den netop indsatte præsident.

I sin tale opfordrer Biden til, at USA starter på en frisk efter en periode med bitterhed og ekstrem splittelse.

- Vi alle, vi dette folk, søger et bedre land, siger Biden.

- Vi må videre, fremad. Der er meget at reparere, hele og læge, fortsætter han.

- Hele min sjæl ligger i dette. At bringe Amerika sammen, forene vores folk, forene vores nation. Og jeg beder hver eneste amerikaner om at slutte sig til mig om dette formål.

Han opfordrer amerikanerne til at søge håbet i stedet for frygten.

- Her står vi, kun få dage efter at en voldelig menneskemængde troede, at de kunne stoppe demokratiet, siger Biden.

Han henviser til, at en stor gruppe tilhængere af den nu afgåede præsident Donald Trump stormede Kongressen to uger inden Bidens indsættelse.

De var vrede over, at Kongressen var i færd med formelt at godkende Bidens valgsejr.

Trump har utallige gange hævdet, at valgsejren blev stjålet fra ham.

I sin tale onsdag opfordrer Biden amerikanerne til at afvise løgnene. Og han opfordrer til et fornyet sammenhold.

- Lad os begynde på en frisk, lytte til hinanden, respektere hinanden, siger han.

- Politik behøver ikke at være et flammende bål, der ødelægger alt på sin vej, siger den nyindsatte præsident.

- Hver eneste uenighed behøver ikke at være årsag til den totale krig.

Biden lover, at han "vil være præsident for alle amerikanere".

- Og jeg lover, at jeg vil kæmpe lige så hårdt for dem, der ikke stemte på mig, som dem der gjorde.

Biden nævnte ikke ved navn sin umiddelbare forgænger på posten, som ikke var til stede ved onsdagens indsættelse.

Joe Bidens talsperson, Jen Psaki, havde på forhånd sagt, at Biden ville holde en tale, der ser fremad og fokuserer på samling i stedet for at se tilbage på de sidste fire år under Donald Trump.

- Vi tilbringer meget mindre tid med at tale om og tænke på og bekymre os om Donald Trump, end de fleste måske formoder, siger Psaki.

