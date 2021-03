Historisk stor hjælpepakke er trådt i kraft, få timer inden at Biden taler til nationen på coronaårsdag.

USA's præsident, Joe Biden, har torsdag aften dansk tid underskrevet den coronahjælpepakke til 1900 milliarder dollar, som Kongressen har vedtaget.

- Denne historiske pakke handler om at genopbygge dette lands rygrad, sagde Biden, inden han satte sin underskrift.

Dermed er pakken blevet til lov, og kontant hjælp kan sendes ud til amerikanske familier.

Tidligere havde Det Hvide Hus oplyst, at Biden ville underskrive aftalen fredag.

Men han valgte i stedet at gøre det få timer inden, at han natten til fredag dansk tid holder en tale til nationen om coronapandemien.

- Vi vil gerne reagere så hurtigt som muligt, skriver Bidens stabschef, Ron Klain, på Twitter.

Den massive hjælpepakke træder dermed i kraft på etårsdagen for daværende præsident Donald Trumps beslutning om at lukke USA's grænser for rejsende fra det meste af Europa.

Det er denne årsdag, Biden vil markere med en tale til nationen klokken 02.00 natten til fredag dansk tid.

Trump lukkede grænserne i et forsøg på at forhindre, at virusset bredte sig fra Europa, som på det tidspunkt var hårdt ramt, til USA.

Siden har mindst 529.849 mennesker mistet livet i USA, efter at de var smittet med coronavirus.

Den efterfølgende krise har medført, at i alt 81 millioner amerikanere har fået en fyreseddel i løbet af det seneste år. Antallet af vedvarende ledige er 20 millioner.

Det er blandt andet dem, som den historisk store hjælpepakke skal komme til gavn.

/ritzau/Reuters