Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Frygt, kaos og forvirring i kølvandet på et brev.

Dette er et af de få tilfælde, hvor der er ligheder mellem makropolitik og realityprogrammet Paradise Hotel.

I det populære realityprogram kommer anonyme tjenere gående med breve, der udløser råben og skrigen, og mens det måske ikke er sket med helt samme tv-drama-pondus, fik den amerikanske præsident mandag afleveret et brev, der har vakt heftig debat – og som kan give Ukraine problemer og hjælpe Rusland.

»Kære hr. præsident,« begynder brevet, der blev afleveret af toneangivende progressive i Det Demokratiske Parti i USA mandag aften dansk tid.

»Med ødelæggelserne skabt af denne krig for verden og Ukraine in mente, samt risikoen for en katastrofal eskalering, så mener vi, at det er i Ukraines, USAs og hele verdens bedste interesse at undgå en langvarig konflikt.«

Derfor appellerer Bidens partifæller til, at han prioriterer flere kræfter på at få en våbenhvile på plads mellem Vladimir Putins Rusland og Ukraine.

Det opsigtsvækkende brev er underskrevet af 30 kongresmedlemmer, heriblandt prominente navne som Alexandria Ocasio-Cortez og Pramila Jayapal.

Og det brev spiller lige ind i Vladimir Putins krigsførende hænder, lyder det nu fra flere sider.

Ja, det kan ligefrem bekræfte Putin i, at han fører den rette strategi, fortæller Rob Lee, der er forsker ved den amerikanske tænketank Udenrigspolitisk Forskningsinstitut og ph.d. ved King's College i London.

»Tankerne i brevet er noble, og forhandlinger vil næsten med sikkerhed spille en rolle i, hvordan denne krig ender. Men ægte forhandlinger er ikke realistiske lige nu,« skriver han.

Hans udlægning er, at så længe Ukraine modtager nok våben og ammunition, vil Rusland ikke kunne gøre store landvindinger på slagmarken.

»Ruslands strategi er fokuseret på at afskrække yderligere hjælp fra USA og Nato. Det her brev vil sandsynligvis styrke Moskvas syn på, at de har den rette strategi,« vurderer Rob Lee.

En våbenhvile er faktisk slet ikke i Ukraines interesse, da det giver Rusland tid til at mobilisere på ny og træne de mindre rutinerede af deres soldater, samt skaffe flere droner og missiler fra, for eksempel, Iran.

Han argumenterer i stedet for, at det præcis modsatte faktisk er løsningen:

»Den hurtigste måde at stoppe denne krig er ved at styrke Ukraines militær til et punkt, hvor det står klart, at Rusland ikke kan vinde mere land eller holde det territorie, det allerede har besat.«

Det er første gang, at Bidens egne demokrater har sået tvivl om linjen over for Rusland, og flere pointerer også netop, at det er problematisk, da Rusland kan bruge dette som bevis på, at sammenholdet krakelerer. Andre demokrater var dog også hurtige til at skyde brevet ned.

Det sker, mens der kun er to uger til midtvejsvalg i USA, hvor der er en sandsynlighed for, at Republikanerne overtager kontrollen med Kongressen.

De har tidligere meldt ud, at det ikke er sikkert, de kommer til at støtte Ukraine med så mange penge og våben, som Biden-regeringen på nuværende tidspunkt gør, hvilket – ud fra samme argumenter – yderligere kan styrke Vladimir Putin og Rusland i en tid, hvor de ellers møder modstand på slagmarken.