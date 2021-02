Jeg har mit job, og Senatet har sit, svarer præsident Biden på spørgsmål om rigsretssagen mod Trump.

USA's præsident, Joe Biden, siger tirsdag, at han ikke har planer om at følge den rigsretssag mod sin umiddelbare forgænger på posten, Donald Trump, som Senatet indledte tirsdag.

Det svarer han på et spørgsmål fra en journalist i Det Hvide Hus.

- Jeg har sagt det før: Jeg har et job. Vi har allerede mistet 450.000 mennesker, og vi vil miste mange flere, hvis vi ikke handler beslutsomt og hurtigt, siger Biden.

Han flyttede ind i Det Hvide Hus for tre uger siden, da han overtog embedet efter Trump.

Biden har flere gange sagt, at det har absolut højeste prioritet for ham at få bremset coronasmitten og hjælpe de amerikanere, der har mistet deres job.

- Mange børn går sultne i seng, mange familier oplever fødevareusikkerhed. De har problemer. Det er mit job, siger Biden fra Det Ovale Værelse, hvor han opholder sig sammen med vicepræsident Kamala Harris.

Præsidenten har tidligere udtalt, at sagen må gå sin gang, selv om han ikke tror, at republikanerne i Senatet vil være med til at dømme Trump.

- Senatet har deres job, og er gået i gang med det, og jeg er sikker på, at de vil klare sig fint. Det er alt, jeg har at sige om den rigsretssag, lyder det fra Biden.

Også hovedpersonen selv Donald Trump - har forholdt sig tavs om rigsretssagen. Ikke mindst fordi han er udelukket fra sin foretrukne kommunikationskanal, Twitter.

Han har i stedet ladet sine forsvarsadvokater føre ordet for sig.

Inden Trumps Twitter-konto blev lukket, har han kaldt rigsretssagen "den største heksejagt i vort lands historie".

/ritzau/