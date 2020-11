Ifølge det amerikanske medie NPR ligger Trump og Biden så tæt i Georgia, at ingen medier kan udråbe en vinde.

Donald Trump og hans modstander ved præsidentvalget, Joe Biden, ligger næsten side om side i svingstaten Georgia.

Det viser tal fra nyhedsbureauet AP, hvis prognoser om præsidentvalget af mange medier anses som de mest pålidelige.

Præsident Donald Trumps føring i Georgia er omkring klokken fire natten til fredag dansk tid skrumpet til et forspring på mindre end 2000 stemmer.

Det betyder, at begge kandidater står til 49,4 procent af stemmerne i Georgia, og der er dermed tale om stort set dødt løb.

Torsdag aften førte Trump over Biden med omkring 14.000 stemmer.

Det tætte løb i Georgia får det amerikanske medie NPR til at konkludere, at hverken det, AP eller de amerikanske tv-stationer kommer til at kunne udnævne en vinder i delstaten.

NPR skriver, at Georgia officielt vil bekræfte valgresultatet 20. november.

Ifølge NPR mangler der stadig at blive talt titusindvis af stemmer i staten. De fleste af dem i demokratiske områder, skriver mediet. Det kan betyde, at Biden kan hale endnu mere end på Trump eller overhale ham.

/ritzau/