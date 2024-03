Den amerikanske præsident siger under et politisk møde i New York, at han håber på våbenhvile i næste uge.

USA's præsident, Joe Biden, håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag 4. marts.

Det siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters under et besøg i storbyen New York.

Den israelske samlingsregering godkendte lørdag at forhandlere kunne rejse til Qatar for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile i krigen mod Hamas.

Forhandlingerne har også som mål at få de gidsler, der holdes i Gazastriben, frigivet, lød det i den forbindelse ifølge embedsfolk og lokale medier.

Biden har indtil videre ikke adresseret spørgsmålet om gidsler i sin udtalelse.

Forhandlingerne startede i Paris, hvor lederne af de israelske efterretningstjenester Mossad og Shin Bet mødtes med mæglere fra USA, Egypten og Qatar.

Tzachi Hanegbi, der er national sikkerhedsrådgiver i Israel, sagde i et interview på fjernsyn lørdag, at delegationen var vendt tilbage fra Paris, og at "der nok er plads til at bevæge sig mod en aftale".

Israels angreb på Gaza har dræbt mindst 29.606 mennesker ifølge sundhedsministeriet i Gaza, der er styret af Hamas.

Da Hamas 7. oktober angreb det sydlige Israel blev 1160 personer dræbt ifølge israelske tal.

Der blev taget omkring 250 gidsler. 130 af dem menes fortsat at være i Gaza, selv om 30 af dem dog menes at være døde.

/ritzau/