Tv-medier rapporterer om Det Hvide Hus i splid, men Trump mener, at han har vundet de "lovlige stemmer".

Demokraten Joe Biden er tæt på at have vundet det amerikanske præsidentvalg, og ifølge Fox News og andre amerikanske medier vil den tidligere vicepræsident fredag aften (natten til lørdag dansk tid) holde en stor tale i den bedste tv-sendetid.

TV-stationen CNN citerer en anonym rådgiver for præsident Donald Trump i Det Hvide Hus for at sige, at "det er slut", at valget er tabt.

På spørgsmålet, om Trump vil erklære sig som taber, svarer rådgiveren: "Det må guderne vide".

Til det konservative tv-medie Fox News siger en højt placeret rådgiver, at Trump ikke har nogen planer her og nu om at erklære slaget tabt.

Vedkommende siger, at præsidenten fra sin stab modtager råd, der går i begge retninger.

Spørgsmålet om at erklære sig som taber er fredag blevet gjort aktuelt, efter at Biden har overhalet Trump under optællingen i nøglestaten Pennsylvania. Her fører han fredag aften dansk tid med cirka 13.500 stemmer. Analytikere vurderer, at han i løbet af aftenen vil udbygge sin føring.

96 procent af stemmerne er talt op i staten.

Men Biden fører også i staterne Arizona og Nevada, og han har en ganske lille føring i Georgia.

Vinder Biden Pennsylvania, vil han i januar blive indsat som USA's næste præsident.

Rådgiveren siger til Fox News, at Trump "bare ikke er klar nu" til at sige, at han har tabt.

Men dagen igennem har der i de amerikanske medier været en strøm af historier om, at Trumps sønner og præsidentens private advokat, Rudy Giuliani, forsøger at rejse anklager om stemmesvindel i Pennsylvania og andre stater.

Trump selv sagde natten til fredag, at han har vundet "de lovlige stemmer", mens hans modstandere har vundet de "ulovlige stemmer. Det var en henvisning til henholdsvis de stemmer, der blev afgivet på valgdagen, og de stemmer der er brevstemmer.

Det er overvejende demokratiske vælgere, der har brevstemt.

- Jeg vil aldrig opgive at kæmpe for jer og nationen, lyder Trumps ord til sine støtter fredag aften dansk tid.

