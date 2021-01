USA's nye præsident er klar til at udbygge Obamacare og lette adgang til abort.

Joe Biden har torsdag underskrevet to præsidentielle ordrer, som har til formål af udvide adgangen til sygesikring i USA og rette op på "skader", som tidligere præsident Donald Trump påførte amerikanerne.

Internationale hjælpeorganisationer kan igen modtage bistand fra USA, når de som del af deres arbejde rådgiver om familieplanlægning og abort, fremgår det.

- I dag vil jeg underskrive to præsidentielle ordrer. Grundlæggende er den bedste måde at beskrive dem på, at de retter op på den skade, som Trump fik gjort, siger Biden ved præsentationen i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus.

Han siger, at han agter at udvide den periode, hvor amerikanerne kan tilslutte sig Obamacare. Nemlig den del, som skal give millioner af uforsikrede amerikanere mulighed for at få sygesikring.

- For præsident Biden er det her noget personligt. Han mener, at enhver amerikaner har ret til at få fred i sindet ved at få adgang til sundhedspleje, der er til at betale og af høj kvalitet, lyder det i en erklæring fra Det Hvide Hus.

Biden udsender også et såkaldt memorandum, som vil udvide kvinders adgang til prævention og abort ude i verden via at styre støtten til hjælpeorganisationer.

Blandt initiativerne er at gøre en ende på et særligt krav til amerikansk bistand ude i verden, der kendes som "Mexico City Policy".

Det har betydet, at internationale hjælpeorganisationer, der rådgiver om abort eller henviser til det, ikke har kunnet modtage bistand fra USA, mens Trump var præsident.

Trump og hans regering brugte fire år på at bekæmpe Obamacare, som Biden havde sin andel i som præsident Barack Obamas vicepræsident.

De forsøgte at rulle de ordninger, der skulle tiltrække folk uden sygeforsikring, tilbage.

Nu skal det igen gøres mere attraktivt. Nye interesserede kan skrive sig op til en sundhedsforsikring fra 15. februar til 15. maj, oplyser Det Hvide Hus.

Det amerikanske sundhedssystem er per indbygger omtrent dobbelt så dyrt som det europæiske.

/ritzau/dpa.