Det var en løssluppen, direkte og konfrontatorisk Joe Biden, der natten til torsdag talte til amerikanerne.

»Hans rådgivere har helt sikkert sagt, at han ikke skulle gøre det,« vurderer Derek Beach, der er ekspert i amerikansk politik.

Men Joe Biden gjorde det.

I en tale fra Independence Hall i Philadelphia angreb den siddende præsident ganske usædvanligt sin forgænger Donald Trump, som sammen med sit såkaldte Maga-følge blev kaldt »en trussel med selve sjælen af dette land.«

Joe Biden holdt tale natten til fredag. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Joe Biden holdt tale natten til fredag. Foto: JONATHAN ERNST

Joe Biden advarede videre mod, at Donald Trump er i færd med at underminere de forestående midtvejsvalg. Og demokratiet helt generelt.

»I lang tid har vi forsikret os selv om, at det amerikanske demokrati er garanteret. Men det er det ikke. Vi er nødt til at forsvare det og beskytte det. Hver og en af os,« sagde præsidenten.

Derek Beach er ikke sikker på, at timingen og metoden var den rigtige.

»Det er ikke den bedste politiske strategi: Midtvejsvalgene handler meget om valgdeltagelse – det går ud på at mobilisere egne vælgere og få dem til at stemme, dernæst skal man demobilisere modstandernes tilhængere,« siger professoren i i statskundskab ved Aarhus Universitet:

Joe Biden holdt tale ved Independence Hall i Philadelphia, hvor den amerikanske uafhængighedserklæring blev forhandlet og underskrevet i 1776. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Joe Biden holdt tale ved Independence Hall i Philadelphia, hvor den amerikanske uafhængighedserklæring blev forhandlet og underskrevet i 1776. Foto: JONATHAN ERNST

»Det opnår Biden nok ikke med det her. Tværtimod vil Trump-tilhængere muligvis bliver endnu mere opildnede, for talen ryger lige ind i deres antielitære retorik om, at 'eliten vil ikke have, at vi taler om det her'.«

Altså: Trump-tilhængerne ser Joe Bidens tale som et angreb på deres forestillinger om, at 2020-præsidentvalget omvendt blev »stjålet« fra dem.

Så hvorfor holdt Joe Biden så sådan en tale?

»Jeg tror man skal se det i lyset af, at han virkelig er en insitutionsmand, der har tilbragt hele sit liv i Kongressen. Jeg tror ikke, at der var meget strategi i talen. Han er oprigtigt bekymret for demokratiet, og på grund af alvorligheden har han set sig nødsaget til at reagere,« siger Derek Beach fra Aarhus Universitet:

»Biden er bare langt mindre dygtig til at iscenesætte sig selv end Trump – der jo agerer som en realitystjerne og ser alt med med tv-øjne. Biden er en amatør, men Biden er også oprigtig og nogle gange kommer han til skade af den grund.«