Foran millioner af tv-seere i bedste sendetid, gik USAs præsident Joe Biden til angreb. Til angreb på en bevægelse og særligt en mand.

Donald Trump, den forhenværende præsident i Det Hvide Hus.

Og det er uden tvivl det, der står skarpest på nethinden, efter Joe Biden talte til nationen to måneder før midtvejsvalget. Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det var så dramatisk, som man aldrig har set før.«

Biden gik til angreb på Donald Trump.

»Biden ønsker at række ud til alle i USA. I hans optik vil Trump ødelægge demokratiet, og det er det, han vil advare amerikanerne mod – et angreb på den amerikanske sjæl. Og Biden har fundet ud af, han er nødt til at gå til angreb.«

Talen kom to måneder før midtvejsvalget 8. november.

I den forbindelse opfordrede Biden amerikanerne til at vise deres modstand mod såkaldt 'republikansk ekstremisme', når de går til stemmeurnerne.

»Man ved, at Biden den seneste tid har rådført sig med eksperter, som mener, at et angreb på den amerikanske drøm kan ske. Og det kan vel ikke siges meget tydeligere end i aftes.«

»Det er måske lidt sent, men Biden har forstået, at det ikke kan lade sig gøre at forenes i dialog.

Biden sagde blandt andet, at republikanerne og bevægelsen Maga – 'Make America Great Again' – »omfavner vold, trives i kaos og ikke lever i sandhedens lys, men i skyggerne af løgne.«

»Der er ikke plads til politisk vold i Amerika. Punktum. Ingen. Aldrig,« sagde han.

Men også Trump blev nævnt ved navn, hvilket ikke er en uvæsentlig detalje, mener Illeborg:

Joe Biden ankom sammen med sine kone, Jill.

»Han er på mange måder definitionen på den republikanske bevægelse. Man skal huske, at der stadig er mange millioner, som oprigtigt mener, at Biden stjal sejren ved præsidentvalget.«

»Han vil have fat i de republikanere og sige, at Trump er farlig. Han skal bekæmpes og det, han står for, skal bekæmpes. Mange vil dog også slå tilbage med hån, latter og rysten på hovedet.«

Donald Trump har ikke bekræftet, at han genopstiller til præsidentvalget i 2024, som iagttagere dog regner med. Ikke desto mindre er han meget til stede i amerikansk politik og taler for Maga.

»Han prøver at klamre sig fast i magten med sin politik – og det vil Biden slå ned,« vurderer Jakob Illeborg.

Ved midtvejsvalget er samtlige 435 pladser i Repræsentanternes Hus på valg – i Senatet er 35 ud af 100 på valg.