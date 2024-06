Nu skærpes retorikken for alvor i den amerikanske kamp om at blive landets næste præsident.

Ved et arrangement i Connecticut mandag meldte den nuværende præsident, Joe Biden, således klart ud i forhold til modkandidaten Donald Trump.

Det skriver CNN.

»For første gang i den amerikanske historie forsøger en tidligere præsident, som er en dømt forbryder, at blive præsident,« sagde Biden.

Joe Biden langer nu for alvor ud efter Donald Trump. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at præsidenten kalder sin politiske modstander for en 'forbryder'.

»Men hvor foruroligende det end er, er Donald Trumps totale angreb på det amerikansk retssystem endnu værre,« sagde præsidenten, der mener, at det er »skødesløst og farligt« at kalde retssystemet for korrupt, fordi man ikke kan lide dommerens afgørelse.

Trump blev for nylig den første tidligere eller siddende præsident i USA-historien, der er blevet fundet skyldig i en lovovertrædelse.

En jury i New York mente, at han brød regnskabsloven, da hans personlige advokat betalte pornostjernen Stormy Daniels penge for at holde mund om en affære, som hun hævder at have haft med Trump.

Trump nægter at have gjort noget forkert. Han hævder, at det er en falsk retssag, og at dommen er politisk.

Den 27. juni skal Trump og Biden efter planen mødes til den første store tv-duel op til præsidentvalget i november.

Her vil ovennævnte sikkert blive et varmt emne.