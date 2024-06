Det er første gang i historien, at et barn til en amerikansk præsident står overfor en straffesag.

Hunter Biden, der er søn af USAs præsident Joe Biden, risikerer lige nu op til 25 års fængsel for at have løjet om sit stofmisbrug, da han udfyldte dokumenter til køb af et håndvåben tilbage i 2018.

Og det har nu fået præsidenten til at reagere i en erklæring, der blev sendt ud mandag, forud for udvælgelsen af juryen, skriver BBC.

»Jeg er præsident, men jeg er også far,« siger Joe Biden ifølge mediet, og tilføjer:

Hunter Biden mødte op til sin retssag i Delaware, hvor han risikerer op til 25 års fængsel. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hunter Biden mødte op til sin retssag i Delaware, hvor han risikerer op til 25 års fængsel. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

»Som præsident kommenterer jeg ikke og vil ikke kommentere på verserende føderale sager. Men som far har jeg en grænseløs kærlighed til min søn, tillid til ham og respekt for hans styrke.«

Det er ingen hemmelighed, at Hunter Biden har kæmpet med et stofmisbrug, da han både har diskuteret det offentligt og skrevet om det i et memoir, der vil indgå som bevismateriale i straffesagen.

Selvom præsidenten udtrykker sin støtte til sønnen, har han alligevel valgt at holde sig på afstand under selve retssagen.

Den foregår nemlig i Delaware, hvor Joe Biden har været på besøg, men han er allerede vendt tilbage til Washington.

Det er dog ikke det eneste, som hænger over hovedet på Hunter Biden.

Han er nemlig også anklaget for skatteforbrydelser, og denne retssag er sat til at begynde til september.

Her skulle han angiveligt have undladt at betale skat gennem fire år og dermed skylde 1,4 millioner dollar.

Hvis Hunter Biden bliver dømt i retssagerne, har hans far mulighed for at benåde ham og dermed fritage sønnen for straf.