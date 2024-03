Den humanitære situation i Gaza får Biden til at beskytte palæstinensere i USA mod udvisning i halvandet år.

USA's præsident, Joe Biden, har skrevet under på en ordre, der beskytter palæstinensere i USA fra at blive deporteret de næste 18 måneder.

Det oplyser Det Hvide Hus onsdag.

Årsagen er den humanitære situation i Gaza.

Tiltaget giver "udskydelse af tvungen afrejse" for omkring 6000 palæstinensere, siger en embedsmand fra Bidens regering.

I en udtalelse siger national sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, at oven på det "skrækkelige terrorangreb fra Hamas mod Israel 7. oktober og Israels efterfølgende militære svar, er den humanitære situation blevet væsentligt forværret".

Sullivan siger, at Bidens tiltag vil gerne palæstinensere i USA et "midlertidig tilflugtssted".

Alle, der frivilligt ønsker at vende tilbage til de palæstinensiske områder, kommer til at miste deres beskyttelse, lyder det.

Efter mere end fire måneders krig står Biden over for et voksende pres for at gøre mere for at beskytte de civile i Gaza og få nødhjælp ind i det palæstinensiske område.

Præsidenten har også fået kritik fra arabisk-amerikanske og muslimske ledere for ikke at opfordre til at en permanent våbenhvile i konflikten.

Abed Ayoub, der er direktør for den Arabisk-amerikanske Komité for Antidiskrimination, siger i en udtalelse, at der "er et desperat behov for" tiltag, der beskytter palæstinensere i USA.

- Vi ser, at situationen i Gaza og Palæstina ikke bliver bedre, og dette er noget, der hilses velkommen, og vi er glade for at se det blive implementeret, siger han.

Sundhedsmyndighederne i Gaza siger, at mindst 28.500 palæstinensere er blevet dræbt i israelske angreb siden 7. oktober, hvor militante fra gruppen Hamas ifølge israelske tal dræbte omkring 1200 personer og tog omkring 250 i et angreb på det sydlige Israel.

/ritzau/Reuters