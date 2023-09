»Hvis vi ikke får hjælpen, vil vi tabe krigen.«

Der var ikke tvivl om alvoren, da præsident Zelenskyj torsdag mødte sin amerikanske kollega, Joe Biden.

På den offentlige del af mødet takkede den ukrainske præsident for den støtte, hans land indtil videre har fået af amerikanerne og resten af Vesten, men da dørene blev lukket bag de to statsledere, fik fredspiben en anderledes dyster lyd.

Det var her, den ukrainske præsident - som altid klædt i armygrønne bukser og skjorte - efter sigende kom med sin pessimistiske forudsigelse.

President Biden meets with Ukrainian President Zelenskyy at the White House, where Biden is expected to announce a new military aid package for Ukraine.



"Mr. President, the brave people of Ukraine...have shown enormous bravery," Biden says. " https://t.co/oMEkV7M4nr pic.twitter.com/sRR0egQsmU — CBS News (@CBSNews) September 21, 2023

Den demokratiske flertalsleder i Senatet, Charles Schumer, deltog i mødet og fortalte bagefter The Washington Post om Zelenskyjs meget direkte tale med hensyn til vigtigheden af USAs støtte.

Biden på sin side tilkendegav, at USA står bag Ukrainerne »så længe som det tager.«

For første gang siden den russiske invasion besøgte Zelenskyj i denne uge FNs hovedkvarter i New York fysisk. Sidste år talte han til generalforsamlingen via videolink.

Også det blev en travl uge for den ukrainske præsident.

Tirsdag talte han ved dette års generalforsamling i FNs hovedkvarter i New York. Onsdag talte han i Sikkerhedsrådet, og torsdag tog han turen til Washington for besøge Kongressen, Pentagon og mødte præsident Joe Biden i Det Hvide Hus.

US President Joe Biden tells Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy that the "overwhelming objective" of the United States is to do all it can to "ensure that the world stands with Ukraine".https://t.co/QYEclXw6pC



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qYLr3iXe5P — Sky News (@SkyNews) September 22, 2023

Og det er ikke uden grund, at Zelenskyj skruede op for retorikken.

Hans besøg kommer nemlig på et tidspunkt, hvor flere at de mest højreorienterede republikanere er blevet stadig mere lunkne i forhold til støtten til Ukraine.

»Jeg er i Washington for at styrke Ukraines position til at forsvare vores børn, vores familier, vores hjem og frihed og demokrati i verden,« sagde han ved mødets start.

Biden kvitterede med at love en ny militær hjælpepakke på 325 millioner dollar.